Martina Stella festeggia la Comunione della figlia in campagna con tanto divertimento

Martina Stella racconta l’emozione per la Prima Comunione della figlia, la sua Ginevra. Prima le foto in chiesa con la sua bambina così bella e dolce nel suo abito bianco e poi le immagini della festa in campagna. “E’ stata una giornata talmente emozionante che non so spiegare” è il commento di Martina Stella alla foto di sua figlia seduta in chiesa accanto agli altri bambini. “Ginny che emozione” ha aggiunto mostrando ancora una volta l’amore immenso che la lega alla sua piccola donnina. Hanno scelto di festeggiare in campagna e di regalare una giornata di puro divertimento. Complice la bella giornata di sole tutto si è svolto all’aperto e mentre i grandi si scatenavano tra cibo, canti e balli, i piccoli si sono divertiti in piscina.

Martina Stella entusiasta della festa per la Prima Comunione di sua figlia

“E’ stato bellissimo festeggiare in campagna con tutti i nostri amici e parenti” ed è sempre l’attrice entusiasta di come si è svolta tutta la giornata a raccontare tra le storie di Instagram mostrando tutto il divertimento. Dopo la cerimonia i bambini hanno indossato il costume e collane di fiori, si sono così scatenati tra tuffi e giochi mentre gli adulti li osservavano magari anche invidiando.

Ci ha pensato Martina Stella a fare divertire anche loro e tra un piatto e l’altro del menù si sono scatenati. Martina ha tolto le scarpe e più di tutti si è lasciata andare al ritmo della musica tentando di coinvolgere anche il marito ma con scarso risultato, non perché lui non ci abbia provato ma perché meno incline alla danza. La festa in un giardino enorme pieno di verde. A fine serata non è mancata la bomboniera, un dolce e profumato pensiero per gli ospiti firmato da Claraluna: un profumatore per ambiente a forma di cuore.