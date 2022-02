Martina Stella a quattro mesi dal parto: il segreto è nella colazione

Martina Stella è diventata mamma per la seconda volta. A Vanity Fair si racconta a 4 mesi dal parto e le sue parole possono di certo essere utili ad altre mamme, ad altre donne. Ha i suoi segreti di bellezza ma confessa anche che come tutte le neo mamme si sente stanca ma allo stesso tempo piena di gioia e animata da questa nuova energia. Sua figlia Ginevra, la prima figlia, ha bisogno di attenzioni, il piccolo Leonardo è un neonato, quindi bisogna conciliare sonno, allattamento e lavoro ma anche tanto altro. Martina Stella cerca di organizzare tutto, la sua nuova vita, non pretende di essere perfetta come mamma e come donna, rinuncia a qualcosa ma è felice; soprattutto inizia dalla colazione perfetta.

Martina Stella: “Non mi pesa nulla perché sono felice della mia vita”

Creme, massaggi, la dieta giusta, Martina Stella è tornata in gran forma in breve tempo dopo la nascita del secondo figlio. Ha ripreso ad allenarsi e questo non aiuta solo il fisico ma anche l’umore. Confida che è un po’ più morbida rispetto a prima ma ama le sue nuove curve, i fianchi più pronunciati e il seno di una donna che allatta suo figlio. “E grazie a uno stile di vita da sempre attento alla buona alimentazione e allo sport mi sento comunque tonica e a posto”.

A Vanity Fair svela i suoi segreti di bellezza: “Il primo trucco consiste nel non trascurare mai l’idratazione: bere molto ogni giorno e portare a tavola ortaggi e frutti ricchi di acqua, come cetrioli, fragole e zucchine, è fondamentale per restare in forma e sfoggiare una pelle radiosa. Il secondo segreto è di non trascurare la zona del contorno occhi” e tanti altri consigli, trucchi di bellezza.

C’è però un momento importante che è il suo vero segreto: “Il momento che preferisco è il mattino. Faccio colazione con calma insieme a mia figlia Ginevra prima di portarla a scuola, mi godo i dolci sorrisi di Leonardo e la luce del sole. Un’ora che riesce a darmi la giusta carica per tutto il resto della giornata”.