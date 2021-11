Martina Stella mamma bis: primi scatti social

Una dolcissima foto per annunciare a tutti il lieto evento! E’ una foto che mostra Martina Stella, mamma bis, in compagnia del papà del piccolo e del bambino appena nato. Un maschietto per l’attrice che lo stringe forte tra le braccia annunciando anche il nome scelto per il piccolo. “I nostri cuori sono pieni di gioia” ha scritto Martina Stella annunciando l’arrivo del piccolo Leonardo nato intorno alle nove del 5 novembre 2021. Una grande felicità per mamma e papà che guardano con sguardo ammirato il piccolo.

Martina Stella mamma bis: è nato il piccolo Leonardo

Dopo una principessa in famiglia, adesso arriva un piccolo principe. Martina Stella – che è già mamma di Ginevra, avuta dalla relazione con Gabriele Gregorini – è sposata dal 2016 con il procuratore calcistico Andrea Manfredonia che ha dato la notizia di essere diventato papà nelle storie su Instagram, condividendo il post della moglie. Dopo aver postato una dolcissima foto che lo ritrae al fianco di Martina, mentre insieme tengono tra le braccia il piccolo Leonardo, Manfredonia ha poi pubblicato anche una seconda immagine che ci mostra il piccolo “Leo” in tutto il suo splendore.

Le confidenze di Martina a pochi giorni dal parto

​”Sono davvero tanto tanto felice di condividere insieme a voi questa bellissima notizia. La gioia più grande quella di diventare mamma ancora una volta è il dono più speciale che potessi ricevere”, aveva scritto a corredo di uno scatto in cui mostrava il pancione Martina Stella annunciando la gravidanza. E oggi non può che essere bellissima mentre tiene per la prima volta tra le sue braccia il piccolo Leonardo.

Non possiamo che fare i nostri migliori auguri alla coppia per la nascita del bambino e dare un grande benvenuto al piccolo Leonardo !

