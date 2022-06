Giulia de Lellis: “Ho avuto tutto quello che si può avere da questo virus maledetto”

Torna sui social Giulia de Lellis, dopo aver lasciato per qualche ora i fan con un filo di preoccupazione, viste le sue condizioni di salute. L’influencer si era presa una pausa, spiegando di aver contratto per la seconda volta il covid, ma in modo molto aggressivo, al suo secondo contagio. Torna quindi a parlare su instagram a ringrazia tutte le persone che le hanno mandato dei messaggi, che hanno provato a chiamarla e si scusa, anche con alcuni dei suoi più cari amici perchè davvero, non ha risposto a nessuno. “Non ce la facevo neppure a tenere il telefono in mano” ha detto l’influencer. “Anche ora faccio fatica a tenere il telefono in mano, ho una debolezza incredibile” ha spiegato la bella romana.

Giulia de Lellis in ripresa dopo la seconda volta con il covid 19

Dopo aver salutato i fan e rassicurato sulle sue condizioni di salute, la De Lellis spiega che cosa ha avuto a quali sono stati i suoi sintomi e le problematiche di salute causate dal covid: “Ho avuto tutto quello che si può avere con questo maledetto virus”. “Tutto, tranne ringraziando Dio, problemi di natura respiratoria, almeno quelli me li sono risparmiata” ha raccontato la de Lellis. “Sono giorni da dimenticare, sono traumatizzata solo al pensiero, ora per fortuna, sto molto meglio” ha continuato Giulia spiegando di essere in ripresa.

“Ho fatto diversi tamponi, per sicurezza, anche il molecolare e sono risultata negativa, per questo oggi è il primo giorno in cui sono uscita ma ho fatto una grande fatica. Mi pesa tutto il corpo, è una situazione davvero strana” ha spiegato Giulia ai fan che la seguono con affetto.