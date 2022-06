Antonella Clerici a Roma, dopo tre anni rivede le amiche conosciute all’asilo di Maelle

Antonella Clerici non vive più a Roma da qualche anno, da quando ha scelto di trasferirsi per amore in Piemonte. Ogni tanto torna nella Capitale dove ha ancora e avrà sempre legami fortissimi oltre alla sua casa. La foto in viaggio in treno con Maelle, la direzione è quella verso uno dei luoghi del cuore. Adesso che la Clerici è in vacanza e il suo E’ sempre mezzogiorno tornerà a settembre può concedersi le giornate e i momenti che si è negata per un bel po’ di tempo. Non solo la distanza ma anche il covid ha complicato tutto ma oggi Antonella Clerici è a Roma, felice di riabbracciare dopo ben tre anni alcune delle sue amiche più care. Sono le mamme che ha conosciuto quando la sua Maelle frequentava l’asilo, sono donne che hanno fatto parte del suo percorso di mamma e non solo.

Antonella Clerici riabbraccia le amiche di Roma

Le chiama le “mamme di gusto” e a giudicare da quello che hanno gustato e ancora si vede sul tavolo è chiaro che sono tutte molto golose. Semplicità e sorrisi, la Clerici resta sempre uguale e le sue amiche sono come lei.

“Con le fantastiche “mamme di gusto”. Ci conosciamo dall’asilo dei ns figli e oggi dopo 3 anni ci rivediamo…. almeno una piccola parte” solo una piccola parte ma è evidente il piacere di incontrare Eleonora, Alessia, Tamara ed Elisabetta. La foto l’ha scattata Maelle, c’è anche lei, ci saranno anche le sue amiche che non vede da tempo.

I follower apprezzano molto lo scatto e l’ennesima conferma di come Antonella vive la sua vita: “Anche nelle amicizie denoti la tua intelligenza e semplicità …l’essere famosa e non perdere il tuo essere e le tue origini ti fa onore …mi piaci ancora di più”. L’estate inizia oggi ed è già piena di incontri che fanno bene al cuore.