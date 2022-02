Per Maelle la torta di compleanno McDonald’s e il ciambellone preparato da una persona speciale

La torta di compleanno di Maelle anche questa volta è speciale, per i 13 anni della figlia di Antonella Clerici la sua torta richiama le sue passioni. Quasi a tutti i ragazzini piace il cibo McDonald’s e Maelle evidentemente lo adora e la sua torta di compleanno è a dir poco golosa. Dopo averle dedicato A te di Jovanotti e una foto dolcissima seduta sul prato con il suo cane, Antonella Clerici pubblica la foto della torta per sua figlia. In genere è la piccola di casa a preparare torte per tutti e per tutti gli eventi che riguardano la famiglia; la passione di Maelle Martens per la cucina cresce con lei. La conduttrice racconta spesso di quanto la sua bambina sia brava in cucina. Fin da piccolissima la domenica aveva sempre voglia di preparare qualcosa, spesso un dolce, magari quelli visti in tv quando la mamma conduceva La prova del cuoco.

La torta di Maelle tema MCDonald’s

Un labrador, come il bellissimo Oliver che per tanti anni è stato accanto ad Antonella Clerici, è il cane di Maelle, è Simba. Antonella Clerici ha scelto un’immagine perfetta per fare gli auguri a sua figlia. Lei che adora la natura, che da quando si è trasferita da Roma alla casa nel bosco in Piemonte ha cambiato vita ed è ancora più felice.

Un pannino con doppio hamburger e doppio formaggio, ketchup, patatine e Coca Cola, che delizia la torta di compleanno della figlia di Antonella Clerici. Ma c’è anche un altro dolce per lei, questa volta virtuale, è il ciambellone che le preparava sempre Anna Moroni. “Tesori oggi è il compleanno di Maelle, la figlia della mia adorata Antonellina. Per me è come fosse un’ altra nipote. Per anni, quando vivevano a Roma, le preparavo ogni settimana il suo ciambellone preferito, che è oggi è diventato il ciambellone di Maelle! Vi lascio la ricetta e le rinnovo anche qui i più dolci auguri di ” buon compleanno!”. Auguri Maelle!

