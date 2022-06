Elisabetta Gregoraci guidata dalla fede racconta delle preghiere e di Fratel Cosimo

Elisabetta Gregoraci ha sempre raccontato quanto la fede sia importante nella sua vita, è molto credente e questa settimana confida alla rivista Gente delle preghiere che recita con suo figlio e di Fratel Cosimo. Elisabetta Gregoraci tutte le sere prega con suo figlio Nathan Falco, tre preghiere, una in inglese e due in italiano ma una è sempre per la sua mamma che non c’è più, che è volata via dopo una lunga malattia quando era ancora troppo giovane. La fede ha sempre sorretto e guidato la Gregoraci, la possiede grazie alla famiglia, ai suoi genitori, da sempre credenti. La fede ha aiutato la showgirl calabrese a superare i momenti più dolorosi della sua vita e ricorda che con sua madre andava sempre alla Madonna dello Scoglio a Placanica. E’ lì che ha conosciuto Fratel Cosimo, diventata poi una figura importante nella sua vita.

Fratel Cosimo tira le orecchie alla Gregoraci sulla separazione da Briatore

Fratel Cosimo “è una persona semplice, speciale e profonda”, da sempre vicina alla famiglia Gregoraci. Elisabetta confida anche che è andata a pregare alla Madonna dello Scoglio anche quando voleva diventare mamma, poco dopo si è realizzato il suo sogno più grande.

Fratel Cosimo era ed è un punto di riferimento per lei anche se la sgrida spesso: “Ultimamente, quando mi vede, mi tira metaforicamente le orecchie perché mi sono separata”. Vorrebbe tornasse con il padre di suo figlio e questo dice molto sul legame che c’è ancora e che c’è stato tra Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore. Che abbiano ragione i follower sicuri che prima o poi anche grazie alla fede la coppia tornerà insieme?

Tra le pagine del settimanale Gente l’intervista completa della Gregoraci che ha raccontato molto della sua vita privata e più nascosta. A lei la rivista ha dedicato la copertina di questa settimana.