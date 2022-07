Aida Yespica in lacrime riabbraccia il figlio dopo più di due anni

Aida Yespica finalmente è riuscita a riabbracciare suo figlio Aaron, lo racconta tra le storie di Instagram. E’ in lacrime la Yespica, emozionata aspetta suo figlio che non vede da due anni e mezzo, l’abbraccio è tenerissimo. Più volte la modella venezuelana ha raccontato il perché era così lontana da suo figlio, ha confidato tutto anche durante il GF Vip e in vari programmi tv. Aaron era con suo padre, Matteo Ferrari, è da tempo che il ragazzino vive a Miami con l’ex calciatore. A causa del visto scaduto la Yespica non era riuscita più ad andare da suo figlio, solo di recente è riuscita a sistemare tutto con il passaporto. Il covid ha complicato tutto e il periodo di distacco per la showgirl è stato davvero complicato, doloroso. Vedeva suo figlio solo in chiamata e ieri quando l’ha rivisto si è resa conto di quanto è cresciuto.

Aida Yespica ha sofferto di depressione dopo il parto

Non è stato semplice per la Yespica, ha confidato della depressione arrivata dopo la nascita di suo figlio; poi c’è stata la separazione da Matteo Ferrari, le delusioni e il dolore non erano finite perché c’è stato un periodo in cui l’ex compagno non voleva che lei frequentasse il bambino. “E’ stata molto dura, ma alla fine la giustizia ha dato ragione a me, vedendo quanto amore e dedizione davo a mio figlio. Oggi posso dire che tra me e Matteo c’è un rapporto civile” ha raccontato lo scorso anno.

“Finalmente ti posso abbracciare vita mia. Mi sei mancato un mondo, quanto sei cresciuto” e adesso è di nuovo felice. “Ho fatto molti errori nei confronti di mio figlio. Nel corso degli anni mi sono accerchiata di persone cattive, mi fido troppo delle persone, ho subìto delle truffe. Ho dovuto lasciarlo a suo padre perché era l’unica persona di cui mi fidavo”.

Questa mattina ha svegliato presto suo figlio, emozionata, con il desiderio di passare più tempo possibile con lui.