Belen è tornata: preoccupazione finita

I follower erano preoccupati per l’assenza di Belen Rodriguez dai social. Una settimana senza post da pubblicare è bastata a molti per pensare che fosse accaduto qualcosa tra Belen e Stefano De Martino o che la showgirl avesse dei problemi con Antonino Spinalbese, viste le ultime notizie tra GF Vip e nuovi amori, magari anche altro. Niente di tutto questo, Belen è tornata con tutto il suo orgoglio di mamma tra i disegni di Santiago, che è davvero bravissimo con la matita, e la dolcezza di Luna Marì, che è sembra più bella. Non è tutto perché Belen è ad Albarella, è tornata nella stessa isola, ancora una volta, la stessa in cui ha trascorso gli ultimi mesi della gravidanza e le prime settimane di vita di sua figlia, forse anche la fine dell’amore con Antonino. Era già tornata ad Albarella portando anche Stefano. E’ un luogo che evidentemente piace ad entrambi, è una villa che regala tranquillità lontano da tutti.

Tutti i Rodriguez ad Albarella

Ci sono anche mamma Veronica Cozzani e papà Gustavo Rodriguez, di certo prima o poi arriveranno anche i fratelli, Cecilia e Jeremias, con i rispettivi compagni. Non si sa se in questo momento c’è Stefano De Martino, impegnato con il lavoro, anche lui trascorrerà parte dell’estate lì dove Belen e Antonino hanno tanti ricordi ma che non creano alcun problema al conduttore napoletano.

Sono una bellissima famiglia allargata, per Stefano Luna Marì è una sua nipotina, è la sorellina di suo figlio Santiago. Tutto appare così dolce e sereno, è evidente che c’è un equilibrio che continuano a curare come la cosa più preziosa al mondo. Tutti più tranquilli adesso, Belen è riapparsa sui social, di sera sono tornate le grigliate all’aperto, di giorno i lunghi bagni in piscina, ovviamente anche i selfie e i sorrisi.