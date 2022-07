Gabriel Garko festeggia i 50 anni, al suo compleanno gli amici vip più importanti

Gabriel Garko festeggia il compleanno più bello, i 50 anni da persona libera, senza dovere più mentire, senza paure. Una tavola intima per i primi festeggiamenti, Garko ha mostrato ieri sera la cena con gli amici più cari, ma sa che festeggerà anche con altre persone, che spegnerà un bel po’ di candeline. Inizia però con chi non poteva mancare e ovviamente a cantare la più classica delle canzoncine di auguri ci sono Imma Battaglia, Eva Grimaldi, Maria Grazia Cucinotta e tanti altri. Dopo la cena torna e brindisi a Roma, così è inizia la festa per il 50esimo compleanno di Gabriel Garko. 50 anni di vita non sempre semplici ma oggi brinda a tutto e si tiene strette le persone più vere. Gabriel Garko è nato il 12 luglio di mezzo secolo fa ma il suo vero nome lo conoscono tutti, lui è Dario Oliviero, non solo un sex symbol.

La festa di compleanno per i 50 anni di Gabriel Garko

Un traguardo importante a cui è importante arrivare con un bagaglio di soddisfazioni e lui può dire di esserci riuscito. I festeggiamenti sono solo all’inizio, il gruppo di amici si è divertito fino a notte fonda facendo attenzione a non fare gli auguri all’attore prima della mezzanotte. Tanti i video sui social postati dai suoi invitati alla festa, tutti felici per lui.

Oggi Garko è molto più sereno, il coming out gli ha dato modo di essere se stesso sempre, di non mentire più, di raccontare gli errori fatti, di spiegare il motivo, di ammettere le storie d’amore costruite solo per il gossip e per nascondersi. Era per molti il segreto di Pulcinella ma quella puntata del Grande Fratello Vip resterà una delle più emozionante, anche se non tutti hanno apprezzato in modo plateale di raccontare tutto pensando a qualcosa di già previsto e non di così spontaneo.