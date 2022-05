Il commento di Gabriel Garko su Manuela Arcuri Imbarazza l’attrice

Dai tempi della lettera che Gabriel Garko ha letto al GF Vip non ha più alcun problema a parlare della sua omosessualità ma c’è ancora un passaggio della sua vita da svelare fino in fondo, quello con Manuela Arcuri. Ricordiamo tutti la faccia sorpresa e addirittura dispiaciuta di Manuela Arcuri nell’apprendere che il suo ex fidanzato era gay e nello sperare che lui non l’avesse mai presa in giro. Per l’attrice nel legame con Garko non c’era niente di strano, niente di diverso dalle altre storie d’amore; erano semplicemente due bellissimi ragazzi che stavano insieme, innamorati. Alla rivista Oggi lui conferma che è sempre stato gay, poi il commento su Manuela Arcuri.

Che imbarazzo per Manuela Arcuri la frecciatina di Gabriel Garko

Possibile che la Arcuri non sapesse che il suo bellissimo fidanzato era gay? Dopo il coming out di Garko, che era un po’ il segreto di pulcinella, Manuela è stata ospite a Verissimo. Era il novembre del 2020 e sorridendo ma molto sicura del suo racconto spiegava che il loro amore non era stato costruito a tavolino. A differenza degli altri amori con le altre due donne del mondo dello spettacolo con lei era vero amore.

“Non so per lui se sia stata una storia finta ma per me è stata vera” le sue parole a Verissimo dopo le dichiarazioni dell’attore. Avevano avuto una relazione durata qualche mese. “Ero innamorato e tra noi c’era una grande attrazione fisica” erano quindi davvero fidanzati, stavano insieme.

Il parere di Gabriel Garko sulla loro storia sembra diverso e al settimanale Oggi, anche se preferisce non dire molto e sembra non avere né incontrato né chiarito con la Arcuri, ha commentato: “Non si è ancora liberata da certi condizionamenti, spero lo faccia presto”. Sembra tutto chiaro ma cosa dirà adesso l’attrice che tra l’altro si sta preparando per il tanto desiderato matrimonio con il papà di suo figlio?