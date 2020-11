Manuela Arcuri a Verissimo cade dal pero su Gabriel Garko: la sua verità

Tra gli ospiti della puntata di Verissimo in onda domani, 14 novembre 2020, ci sarà Manuela Arcuri che per la prima volta, dopo il coming out di Garko in tv, parlerà in modo approfondito di quella che è stata la loro relazione. Le parole di Manuela Arcuri risultano essere particolarmente bizzarre visto che l’attrice dice di non aver mai pensato che Garko fosse omosessuale, visto che tra di loro c’era una storia vera. Niente di costruito a tavolino, parla anche di una forte attrazione fisica nel salotto di Silvia Toffanin. Fa capire di essere caduta un po’ dal pero quando ha scoperto da Garko che era omosessuale.

MANUELA ARCURI E LA STORIA CON GABRIEL GARKO: LE PAROLE A VERISSIMO

A oggi Manuela non ha ancora capito se la storia fosse organizzata, ma non di certo da lei. E spiega a Verissimo:

Non so se per lui sia stata una storia finta, ma per me è stata vera. Sentendo le sue dichiarazioni mi viene da pensare che forse anch’io sono una vittima e mi dispiacerebbe tantissimo. Anni fa abbiamo avuto una relazione durata qualche mese e non posso dire fosse una cosa falsa e organizzata. Ero innamorata e tra noi c’era una grande attrazione fisica, ci piacevamo tantissimo. È durata poco, però per quel breve periodo lui era il mio fidanzato: per me è stata una storia vera”.

L’attrice precisa che le voci in circolazione c’erano ma lei ha sempre creduto a quello che le diceva Gabriel che non le ha mai detto nulla sulla sua omosessualità:

Con me non si è mai aperto e forse ha sempre mantenuto una maschera fingendosi eterosessuale. Immagino quanto abbia sofferto, nascondersi sempre non dev’essere stato facile e mi dispiace tantissimo. Non ci sentiamo da un po’ di tempo, l’ho cercato durante il lockdown ma non sono riuscita a parlagli. Forse perché già stava cominciando a pensare di dire la sua verità e si sentiva un po’ in difetto nei miei confronti.

La Arcuri lo vuole ricordare come il suo compagno più fedele sul set, tornerebbe subito a recitare al suo fianco adesso. E alla fine vuole mettere una pietra sopra al resto, sono passati così tanti anni che è anche inutile pensarci:

Tornerei a recitare con lui con una verità in più. Lavorando con la Ares Film ho solo avuto benefici. Mi hanno dato tantissimo, sono stati come una famiglia, erano delle persone che ti davano consigli, che ti aiutavano e ti indirizzavano: mi hanno fatto solo del bene e non posso dire niente di male. Li ringrazierò per sempre, persone meravigliose e generosissime. Mi hanno trattato come una star