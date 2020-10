Tra Gabriel Garko e Manuela Arcuri c’è la rivelazione di Lory Del Santo (Foto)

Indimenticabili Gabriel Garko e Manuela Arcuri insieme ma con il coming out dell’attore ci sono un po’ di rivelazioni da fare e una tocca a Lory Del Santo (foto). Manuela Arcuri non ha dubbi che la relazione con Garko sia stata reale, nessuna finzione, erano una vera coppia. Qualcosa non torna ma sembra sia Lory a Live – non è la D’Urso a fare un po’ di chiarezza. Gabriel Garko ha confessato che anche con la sua storica ex fidanzata Eva Grimaldi c’era tutto tranne il sesso, era l’unica cosa che mancava nel loro rapporto. L’avrebbe anche sposata, ancora oggi è una donna che ama molto ma si comprende bene il significato delle sue parole. La Del Santo ha invece raccontato la confidenza che le ha fatto anni fa Manuela Arcuri.

MANUELA ARCURI E GABRIEL GARKO FIDANZATI DAVVERO

Lory comprende Garko ma a questo punto non sa cosa pensare del resto: tutte false le altre relazioni? Di alcune Gabriel ha già parlato, altre non le ha nemmeno nominate.

Lory ricorda che era con Manuela Arcuri a Montecarlo e che l’attrice le confidò: “Sai lui con me si blocca…”. Erano fidanzati e il loro amore era su tutte le copertine. La curiosità della Del Santo fu soddisfatta dalla Arcuri che spiegò: “Con me si blocca perché dice che sono troppo voluminosa e questa cosa lo pietrifica”.

Manuela non mente quando dice che il loro amore era vero ma chissà se adesso Garko parlerà anche di lei in tv o se prima avranno qualcosa da chiarire in privato. Magari hanno già chiarito.

Facendo un po’ di conti aumentano le rivelazioni di Garko. In diretta ha chiarito l’inesistente storia con Adua Del Vesco, ha anche sciolto i dubbi sulla lunga relazione con Eva Grimaldi, restano ancora un po’ di domande a cui rispondere.