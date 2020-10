Eva Grimaldi e Gabriel Garko, a Verissimo la verità sulla loro storia durata otto anni (Foto)

Tra le coppie più belle del passato ci sono Eva Grimaldi e Gabriel Garko ed è inutile girarci intorno perché se la storia tra Gabriel Garko e Adua Del Vesco molti hanno sempre sospettato fosse finta, cosa c’era davvero tra gli storici ex fidanzati? Lui ha commosso quasi tutti togliendo quello che definisce uno scafandro più che una maschera e domani a Verissimo dirà molto di più. Le anticipazioni del programma di Silvia Toffanin hanno già svelato parte dell’intervista che potremo seguire alle 16 su Canale 5. Garko ha parlato anche di Eva Grimaldi, dei loro otto anni insieme, di una storia importante ma non era quella che tutti immaginavano, anche se era vera fino in fondo.

TANTE LE STORIE D’AMORE DI GABRIEL GARKO: VERE O COSTRUITE A TAVOLINO

Garko ha deciso di aprirsi fino in fondo, ha liberato Adua Del Vesco da una bugia ed è ovvio che abbia parlato con Eva Grimaldi prima di raccontare altro. I due ex oggi sono più amici di prima ma in passato sono stati davvero così innamorati come apparivano?

“Io e Eva abbiamo vissuto otto anni insieme. Siamo stati una coppia, forse mancava solo il sesso tra noi. Ci siamo aiutati e sostenuti a vicenda. L’ho amata tanto, ma non come la gente poteva immaginare e probabilmente, come persona, l’avrei potuta sposare davvero” non poteva essere più chiaro di così l’attore che domani vedremo ospite a Verissimo. E’ nello studio di Silvia Toffanin che ha scelto di raccontarsi liberando del tutto se stesso e anche gli altri, ma cosa dirà delle altre ex fidanzate?

Da tre anni e mezzo Garko ha scelto di allontanarsi dal set per iniziare un percorso, per non dovere sempre fingere. Ha spiegato il perché era costretto a farlo ed è facile comprendere. Al GF Vip ha aperto il suo cuore, non c’è più il suo segreto. Con Eva Grimaldi nessuna finzione, era un amore speciale.