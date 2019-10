Eva Grimaldi a Storie Italiane protegge Gabriel Garko dai suoi silenzi (Foto)

Eva Grimaldi ospite oggi a Storie Italiane, ieri Gabriel Garko ospite di Mara Venier a Domenica In e l’intreccio tra il loro passato e il presente ha dato modo a Eleonora Daniele di fare qualche domanda in più (foto). Eva Grimaldi da tempo ha rivelato il suo amore per la donna che le ha cambiato la vita, l’ha fatto nei modi e nei tempi giusti, i suoi. Garko non parla volentieri della sua vita provata, c’è chi attende qualche rivelazione e anche la Daniele si lascia trasportare dal gossip ed ecco la domanda a Eva che tanti anni fa è stata a lungo la compagna del bellissimo attore. Si erano persi dopo il loro addio ed è stata Imma a farli riabbracciare. Questo è uno dei motivi per cui la Grimaldi deve ringraziare la sua compagna. “Imma mi ha fatto riabbracciare Gabriel, mi ha fatto riabbracciare tante persone che aveva perso, mi ha fatto riabbracciare me stessa”.

ELEONORA DANIELE CHIEDE A EVA GRIMALDI: “COSA STA SUCCEDENDO A GABRIEL GARKO?”

“Tutti noi abbiamo un amico speciale ma io penso che bisogna avere tanto rispetto per le persone che non vogliono parlare della loro vita privata” è la risposta della Grimaldi che continua: “Gabriel per me è più di un fratello e non potrei mai tradirlo”. La curiosità della conduttrice prosegue e chiede se lui sia davvero felice: “io lo vedo felice, si vede, l’ho visto anche ieri da Mara Venier ed è bello come il sole, è felice”.





Senza dire molto la sua ex storica ha detto tanto, speriamo basti ai curiosi. Parla invece senza sosta del suo amore per Imma Battaglia, è immensa la sua gioia e sa che anche sua madre lo è per lei. Eva racconta che il giorno del matrimonio pioveva ma al momento della cerimonia, dello scambio delle promesse c’è stato un raggio di sole, un arcobaleno, è sicura sia stato il segno di sua madre che adorava che Imma, che aveva capito quanto fosse importante per lei averla accanto, nella sua vita.