Gabriel Garko a Domenica IN: “Non mi sono sposato, sarai la mia testimone”

Nella puntata di Domenica IN del 6 ottobre 2019 Gabriel Garko è stato ospite di Mara Venier. E ovviamente tutta l’attesa era per la notizia del momento: si è o non si è sposato? Ha o non ha una relazione? L’attore si sa, non ama parlare molto della sua vita privata e infatti, anche nella puntata di Domenica IN di oggi, nonostante le domande molto esplicite di Mara Venier, non ha voluto dire nulla di diverso da quello che è stato detto in passato. Anzi ha fatto capire che molto spesso, sono state manipolate molte delle cose che ha dichiarato.

A DOMENICA IN LE PAROLE DI GABRIEL GARKO: NESSUN MATRIMONIO

“Quest’anello non è una fede di matrimonio è un anello a cui tengo molto e mi va solo a questo dito” ha detto Garko nel salotto di Domenica IN. “Non sto facendo un dispetto a nessuno non dicendo le cose che riguardano la mia vita privata. Io non spaccio, non ho ammazzato nessuno, non ho fatto nulla. Io non ho fatto un dispetto a nessuno. Non cambia niente a queste persone. Io amo essere giudicato e criticato sulla sfera personale me ne possono dire di tutti i colori. Ma non amo essere giudicato in quello che succede nelle mura di casa mia” ha detto l’attore nella puntata di Domenica IN. Mara commenta: “Prendilo come un interesse, non pensare che il pubblico sia morboso”.

Garko spiega che non gradisce la trasformazione della notizia. “Non si può dire nulla perchè tanto cambiano tutto. Hanno manipolato spesso le mie interviste. Io ho detto delle cose vere e sincere” ha commentato l’attore. “Io dico le cose in italiano, poi le girano” ha detto Garko. “Non mi sono sposato e se mi sposo sarai la mia testimone, spero che presto ti inviterò” ha commentato l’attore rispondendo alle domande di Mara. “Forse è un po’ troppo tardi per avere dei figli” ha detto l’attore che ha oggi 47 anni. Gli sarebbe piaciuto avere un bambino in ogni caso mai dire mai potrebbe comunque succedere.

A proposito di Gabriele Rossi, Gabriel ha parlato di una amicizia speciale ma non ha voluto aggiungere altro.