Giulia Pauselli all’ottavo mese di gravidanza: “Faccio un po’ fatica a mostrarmi”

Dolce e bellissima col pancione Giulia Pauselli su Instagram confida che in questi giorni è un po’ in difficoltà. E’ all’ottavo mese di gravidanza, manca ancora un po’ per il parto, risponde ai follower che si preoccupano per lei e per il bebè, quelli che la sostengono da sempre. Purtroppo, sui social c’è anche chi non è in grado di aiutare ma solo di mettere in difficoltà le persone e per Giulia Pauselli questo non è il momento adatto di leggere certi messaggi. La ballerina di Amici ha confidato sincera che non è stato semplice accettare la gravidanza ma che poi l’attesa è diventata la cosa più importante, un momento prezioso da vivere con Marcello. La Pauselli racconta che in questi giorni fa un po’ fatica a mostrarsi a causa di un po’ di messaggi che la stanno facendo riflettere.

Giulia Pauselli sta preparando tutto per il parto

“Sono in balia degli ormoni e di tanti pensieri e non sempre riesco a prendere le critiche alla leggera”. Per lei che lavora con il suo corpo vedere la trasformazione col pancione non è semplice. “Mi sono sempre mostrata con orgoglio forse è arrivato il momento di proteggermi e di proteggerci un po’ di più?”.

“Mi rendo conto che adesso più andiamo avanti e più diventa tutto più complicato e fragile”. Poi passa alle cose pratiche, il trio e le altre cose da montare per il bebè. La Smart da vendere e un’altra auto più da mamma da comprare. E’ orgogliosa di aver lavato e stirato già tutto per il bebè ma la borsa per l’ospedale la farà con Marcello Sacchetta. “Voglio decidere con lui i primi corredini” aggiunge dolcissima Giulia. Poi ringrazia tutti per tutto l’amore che riceve perché per fortuna solo una piccola parte di follower è capace di renderla vulnerabile.