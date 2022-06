Giulia Pauselli bellissima col pancione in bikini fa il conto alla rovescia per il parto

Vacanze dolcissime per Giulia Pauselli che a Formentera mostra il suo pancione messo in risalto dal bikini rosso e svela la data del parto iniziando da oggi il conto alla rovescia. Mancano 89 giorni e sarà mamma. Un gruppo di amici tra volti più e meno noti e Giulia Pauselli non è mai stata così bella. Coccolata dal sole e dalla bellezza di Formentera ma soprattutto dal suo compagno, Marcello Sacchetta, Giulia Pauselli si gode la gravidanza. Non aveva programmato che sarebbe diventata mamma in un futuro così imminente e ha anche ammesso di non avere accettato subito l’idea di vedere il corpo che cambia, di mettere per qualche mese in pausa il suo lavoro, la sua passione per la danza. Ci ha messo tutto l’impegno possibile per continuare a ballare, per diventare una professionista e la paura che tutto finisse l’ha bloccata. Oggi è diverso, la ballerina di Amici non vede l’ora di vedere suo figlio.

Giulia Pauselli: “In quanti tramonti abbiamo sognato senza dirci niente”

Sono le dolci parole che dedica a suo figlio mentre inizia il suo conto alla rovescia. Mancano 89 giorni alla data prevista per il parto. Giulia Pauselli è al settimo mese di gravidanza. Marcello Sacchetta pazzo d’amore la riempie di cuori rossi. Per lui è stato più semplice abituarsi all’idea di famiglia, di un figlio ma ha sorretto la sua Giulia in ogni modo.

Lei aveva scelto di restare Amici, quando ha saputo della gravidanza aveva chiesto di continuare a ballare per poi evitare le esibizioni durante la finale. “Le donne nel momento della gravidanza risplendono di una luce speciale. Eppure spesso non ci sentiamo più belle e sexy a causa dei cambiamenti che il nostro aspetto subisce in questi mesi. Ci sono giorni in cui davvero non mi piaccio” aveva confidato sincera a Verissimo. E’ bellissima, in bikini col pancione è un vero incanto.