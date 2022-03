Giulia Pauselli: “Sono andata a fare le analisi e piangevo disperata” poi ha parlato con Maria De Filippi

Oggi Giulia Pauselli è felicissima di aspettare il suo primo figlio ma appena ha scoperto di essere incinta si è disperata, ad aiutarla è stata anche Maria De Filippi. La ballerina di Amici l’aveva già raccontato a Verissimo ma alla rivista Chi spiega tutto, confida quei momenti e Marcello Sacchetta aggiunge che lui ha dovuto trattenere le sue emozioni, lui era felice dal primo istante. Per Giulia Pauselli sapere che era incinta è stato come ricevere uno schiaffo in faccia. Fidanzata da quasi nove anni con Marcello Sacchetta pensava che il tempo per diventare mamma sarebbe arrivato più in là. Adesso aveva bisogno di continuare a crescere ad Amici, perché si sta impegnando da tempo, perché è cresciuta tanto. Da alunna a ballerina professionista e sincera confessa: “Vede, questa è un’azienda dove, se ti impegni, cresci. E io negli ultimi due anni sono cresciuta tanto. Dunque, il lavoro che va benissimo, poi l’amore, il fatto che stavamo cercando la casa dei nostri sogni…”.

Giulia Pauselli: “Era il 30 dicembre, il 31 sono andata a fare le analisi e piangevo”

“Un infermiere mi ha chiesto se avevo paura e io gli ho risposto: ‘Sono disperata, sono una ballerina’. E lui mi ha detto: ‘Quando vedrai tuo figlio non avrai più paura di niente’. Ho continuato a piangere, ma ho anche pensato che ci sono tanti che vogliono un figlio e non ci riescono: ‘E io sono qui che piango?’”.

Marcello avrebbe voluto urlare al mondo intero che stava per diventare papà ma ha capito subito e si è frenato. Giulia ne ha parlato con Maria De Filippi, le ha chiesto di continuare a ballare.

“ E lei è stata felicissima, sabato scorso ho ballato e sono stata super contenta, è un grande insegnamento quello della danza che ti permette di ascoltare il corpo. E in questo momento questo linguaggio mi regala una comunicazione profonda. Nonostante io stia cambiando“. Ballerà fino a quando potrà ma adesso non vede l’ora di abbracciare il suo bambino.