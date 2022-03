Giulia Pauselli e Marcello Sacchetta rivelano se sarà maschio o femmina e il doppio nome

Giulia Pauselli e Marcello Sacchetta a Verissimo mostrano tutta l’emozione per l’arrivo del primo figlio. Sarà maschio o femmina? Lo rivelano a Silvia Toffanin e al pubblico di Verissimo a prima raccontano quanto è cambiata la loro vita con la dolce attesa. Giulia Pauselli fa fatica a non commuoversi: “Ci è cambiata la vita in un secondo e non ce lo aspettavamo, qualcuno nell’universo ci ha scelto”. La ballerina è molto emozionata mentre racconta che è il 30 dicembre hanno scoperto di aspettare un figlio. Aveva qualche giorno di ritardo ma alle ballerine capita spesso, magari anche per lo stress. Quel giorno ha chiesto con molta tranquillità a Marcello di andare a comprare un test di gravidanza, non pensava fosse possibile. Invece, era incinta e confessa che la sua prima reazione non è stata di gioia, ha iniziato a preoccuparsi del lavoro, credeva che un figlio si potesse programmare.

Giulia Pauselli e Marcello Sacchetta a Verissimo

Oggi invece Giulia Pauselli e Marcello Sacchetta sono molto felici, volano pensando già a come sarà la loro vita da genitori. Ascoltano il battito del bebè e si commuovono.

Giulia Pauselli è entrata nel secondo trimestre della gravidanza, spiega che non dice tutto con precisione perché ha scelto di continuare a danzare ma sa che molte persone non capiscono la sua scelta e per questo preferisce non dire molto. “E’ l’unica persona con cui avrei voluto fare un figlio” commenta la ballerina di Amici che stasera vedremo danzare con il pancino.E’ il momento della rivelazione: il figlio di Giulia Pauselli è maschio o femmina? Sarà un maschietto e Giulia spiega che lei l’ha capito dal primo istante. Hanno già alcuni nomi su cui riflettere e di certo il piccolo avrà il doppio nome, il primo ovviamene maschile e il secondo femminile, è un desiderio di entrambi.