E’ il compleanno di Giulia Pauselli, per la prima volta ascolta il battito del bebè: la dedica di Marcello Sacchetta

E’ il compleanno di Giulia Pauselli e la ballerina di Amici, compagna di Marcello Sacchetta, custodisce il regalo più bello. Giulia Pauselli è incinta e oggi per il suo compleanno non poteva mostrare un dono più grande, l’ecografia di suo figlio, il battito del cuore del bebè che sta per farla diventare mamma. Ad Amici Giulia Pauselli ha letto la sua dichiarazione d’amore a Marcello, oggi è lui a scriverla per lei. E’ una storia d’amore che emoziona perché il pubblico conosce bene entrambi, perché Giulia Pauselli e Marcello Sacchetta desiderano più di tutto costruire una famiglia bellissima. Ancora una volta Maria De Filippi è il Cupido di una storia importante.

Per i 31 anni di Giulia Pauselli un compleanno pieno d’amore

Giulia Pauselli mostra la sua gioia immensa, il regalo più bello nel giorno del suo compleanno, il 31esimo compleanno: “Niente da aggiungere, il regalo più bello di sempre”. L’ecografia del suo bebè, non sa ancora se è maschio o femmina ma sa che sarà per sempre l’amore più grande della sua via.

Marcello Sacchetta pubblica invece il video mentre durante l’ecografia ascoltano insieme per la prima volta il battito del bebè. E’ un’emozione fortissima e il ballerino scrive la dedica più dolce alla sua Giulia: “2/3/22 Ti auguro la felicità che meriti, la serenità di cui hai bisogno, la vita che hai sempre sognato. Grazie per avermi fatto ascoltare la musica più bella che potessi mai udire e che solo una persona speciale come te poteva comporre. Non vedo l’ora di ballarla insieme, noi 3.

Tanti auguri amore mio. Ti amo davvero tanto”.

Non c’è niente da aggiungere, come ha scritto Giulia sul suo profilo social. La gioia immensa quando hanno desiderato di avere un figlio, quella della scoperta della dolce attesa, poi la prima volta insieme hanno ascoltato il battito così forte da fare capire che la vita sta per cambiare, sta per diventare meravigliosa in tre.