Giulia Pauselli futura mamma fa una dolcissima dedica al suo Marcello

Che occhi lucidi nella puntata di Amici 21 che abbiamo visto domenica scorsa su Canale 5 per Marcello Sacchetta. Non si aspettava che Maria lo accogliesse, chiamandolo “papà”. Una parola che ancora deve imparare a digerire ma che già gli riempie il cuore di gioia. Marcello e Giulia Pauselli stanno per diventare genitori. “Mi ha detto che vuole continuare a ballare anche adesso che è incinta” ha detto Maria de Filippi al futuro papà. E già perchè non c’è nulla di male, non si è mica malati. Senza esagerare, tutto è possibile. E lo sa bene Giulia che sceglie i social per fare una dedica d’amore, la più romantica, al suo Marcello, in attesa di stringere insieme a lui, per la prima volta, la manina di quella creatura che cresce nel suo grembo.

“I momenti più importanti e commoventi della nostra vita sono quelli in cui cerchiamo di individuare le nostre anime gemelle e di fare le scelte che possono trasformare la nostra esistenza. Ti ho riconosciuto solo dopo qualche giorno il nostro primo incontro ma come da “manuale” è stato attraverso i tuoi occhi che ho Avvertito un’improvvisa sensazione di familiarità. Sapevo che eri tu ben oltre i limiti cui arriva la mente consapevole, una conoscenza intuitiva, un sapere del cuore” inizia con queste parole la dedica di Giulia Pauselli al suo Marcello.

Tutto l’amore di Giulia Pauselli per il suo Marcello Sacchetta

Dopo le dolcissime parole per Marcello, sono arrivate quelle rivolte anche al frutto del loro amore:

L’orologio cosmico non lascia nulla al caso: “Dio non gioca a dadi con l’Universo” – diceva Einstein – pertanto il luogo, la data, la famiglia e, quindi, anche i genitori vengono scelti con attenzione.Non quelli più “facili”, né i più “buoni“, ma quelli che posseggono le giuste caratteristiche per condurti alle sfide evolutive consone al tuo sviluppo interiore.” Noi tre ci conosciamo già In un tempo senza tempo abbiamo deciso di essere madre,padre e creatura. Tutto sarà perfetto nelle gioie e nei dolori perché è cio che abbiamo stabilito. Nulla arriva a caso. Mamma e papà

Dolcissime le parole di Giulia che non vede l’ora di abbracciare il suo piccolo. Ancora da parte nostra, i più sinceri auguri!

