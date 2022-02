Giulia Pauselli incinta: Marcello Sacchetta festeggia ad Amici 21

Marcello Sacchetta è stato uno dei protagonisti della puntata di Amici 21 registrata oggi a Roma. L’ex ballerino professionista e coreografo, che quest’anno non sta lavorando nella scuola in prima linea, è stato chiamato a giudicare i ballerini per una classifica voluta appunto dai prof. Per Marcello però c’è stato anche modo di scambiare due chiacchiere con Maria e di dare una bellissima notizia. La sua compagna, Giulia Pauselli, che è una delle ballerine professioniste di Amici , è in dolce attesa. Marcello e Giulia si sono incontrati proprio nella scuola di Canale 5.

Giulia, era arrivata agli onori della cronaca rosa, prima di incontrare Marcello, anche per un flirt che le attribuirono con Stefano de Martino. Solo gossip? Non possiamo saperlo ma possiamo raccontarvi di una coppia affiatatissima e innamoratissima che si è formata subito dopo, quella appunto formata da Marcello e da Giulia. Entrambi bravissimi, hanno conquistato in questi anni il cuore dei telespettatori di Amici che adesso saranno certamente felici per questa notizia arrivata.

Sui social per il momento nessun commento da parte di Giulia e neppure da parte di Marcello. Le anticipazioni di quello che accadrà domani invece, viaggiano veloci sui social ed è anche per questo che la notizia è subito trapelata!

Giulia Pauselli incinta: l’annuncio di Marcello

Adesso i fan del talent di Maria de Filippi si aspettano una prima foto di Giulia o magari un commento sui social. I due non si mostrano spesso insieme su Instagram ma non sono mancate in questi anni le dediche d’amore. Tra le ultime, Giulia aveva lasciato un messaggio speciale al suo Marcello, con una bella foto: “Ti ho riconosciuto solo dopo qualche giorno il nostro primo incontro ma come da “manuale” è stato attraverso i tuoi occhi che ho Avvertito un’improvvisa sensazione di familiarità. Sapevo che eri tu ben oltre i limiti cui arriva la mente consapevole , una conoscenza intuitiva, un sapere del cuore“. E la sua anima gemella è ancora al suo fianco e presto diventerà certamente anche un papà meraviglioso. Congratulazioni!

