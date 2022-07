Antonino Spinalbese organizza la seconda festa di compleanno di Luna

Il 12 luglio Luna Marì, la figlia di Belen e Antonino Spinalbese, ha festeggiato il suo primo compleanno, in pratica tre feste per la piccolina. I primi auguri alla bellissima Luna sono arrivati subito da tutti con i regalini, i giochi in piscina ma con lei non c’erano né la mamma né il papà. Belen impegnata con le registrazioni di Tu si que vales è tornata a casa il giorno dopo e per sua figlia ha organizzato una festa meravigliosa, tutta in rosa. Ieri è stato il turno di Antonino, che tornato dai suoi impegni ha organizzato il suo party per Luna. Tra le storie di Antonino il viaggio per arrivare ad Albarella dalla sua bimba, poi la festa, immaginiamo con la sua famiglia. Una torta di compleanno dolcissima con la luna, i fiori rosa, le farfalle, tutto delizioso.

Le foto di Antonino Spinalbese con la sua Luna

Anche Antonino come Belen ha scelto di pubblicare solo gli scatti con sua figlia. E’ un po’ triste quando i genitori sono separati e i figli non avranno mai un ricordo con la famiglia al completo. La famiglia allargata è complicata da gestire e ognuno trova il proprio equilibrio. Luna è felice e si vede. Anche l’ex compagno di Belen Rodriguez sembra avere trovato la sua felicità accanto a Giulia, la sua fidanzata.

Che Belen e felice con Stefano De Martino lo sanno tutti e in questi giorni, mentre Luna è con il suo papà, lei è a Ponza con i suoi due uomini, per una vacanza perfetta in tre.

“Birthday party” scrive Spinalbese mostrando le foto con Luna. La riempie di coccole e baci, è la sua principessa. Un party di sera, una festa un po’ diversa rispetto a quella organizzata nella villa ad Albarella, una cena con la famiglia, questa la scelta del papà che non vedeva l’ora di riabbracciare la sua bimba.