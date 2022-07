Per la figlia di Belen una festa tutta rosa: è il primo compleanno di Luna

La piccola Luna Marì ha atteso la sua mamma per festeggiare il primo compleanno. Belen era impegnata con le registrazioni di Tu si que vales, un giorno di ritardo ma la festa di compleanno di sua figlia è stata meravigliosa. Il colore rosa ovunque, abbinato al bianco e ai tantissimi fiori e palloncini che hanno reso ancora più bella la villa ad Albarella dove Belen e Stefano De Martino stanno trascorrendo l’estate. Una torta con nuvolette, stelle dorate e la Luna, anche i biscotti hanno le stesse dolci forme. Bellissima Belen Rodriguez con l’abito bianco e fiori azzurri ma la più bella è la festeggiata, un vero incanto. Una festa di compleanno con tanti amici ma senza il papà di Luna. Antonino Spinalbese è lontano, non è con la famiglia Rodriguez per festeggiare il compleanno della sua piccolina.

Non è facile essere una famiglia allargata e sembra che Belen e Antonino abbiano contatti solo per la figlia ma non per incontrarsi tutti insieme, nemmeno per amore di Luna. Il primo compleanno di Luna Marì avrà una doppia festa, prima con la mamma e poi con il papà.

Belen ha organizzato un party dolcissimo per far spegnere la prima candelina alla sua bimba. Archi di palloncini, fiori ovunque, biscotti personalizzati, la bellissima torta, festoni con il nome della piccola e poi la foto in una cornice d’argento, la prima foto di Luna e Belen insieme. Un orso gigante e tanti dolcetti ovunque.

E’ sull’isola di Alberella che Luna Marì ha trascorso i suoi primi giorni, è lì che Belen e Antonino erano ancora felici insieme. Sembra sia passato chissà quanto tempo, sembra una vita fa. Adesso accanto alla Rodriguez c’è di nuovo Stefano De Martino ma forse anche lui ieri non era alla festa di compleanno di Luna, impegnato con il suo lavoro.