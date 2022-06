Antonino Spinalbese: Luna lo chiama papà e il gossip lo becca con Giulia

Che Antonino Spinalbese sia pazzo di sua figlia Luna Marì non ci sono dubbi, ma per il gossip adesso c’è anche Giulia. Lei è Giulia Tordini, i più attenti hanno già sentito parlare di lei accanto all’ex compagno di Belen Rodriguez ma adesso ci sono le immagini che parlano d’amore. Antonino Spinalbese esce allo scoperto e sembra sia davvero la fondeur del brand di gioielli Leda Madera la ragazza che gli sta facendo battere di nuovo il cuore dopo la delusione di quasi un anno fa. Whoopsee li ha beccati insieme per le strade di Milano, di notte mentre camminano uno accanto all’altra poi si abbracciano e via insieme verso casa. Sembra che Antonino e Giulia abbiano appena trascorso qualche giorno insieme al mare, lontano da tutti. Tornati a Milano forse hanno deciso di vivere tutto alla luce del sole, anche se manca ancora la conferma ufficiale.

Antonino Spinalbese e il video più dolce con Luna Marì

Whoopsee pubblica sui social il video della coppia, gli atteggiamenti sono intimi, nulla di eccessivo, magari sono solo all’inizio del loro rapporto ma si nota che non sono solo amici.

E’ già finita la relazione con la modella Helena Prestes o non era nemmeno iniziata? In ogni caso adesso c’è Giulia Tordini nel suo cuore ma chissà se ha superato la prova con sua figlia. Luna è sempre presenta nella vita del suo papà. Spinalbese ha appena pubblicato tra le storie di Insagram un audio in cui si sente la sua voce e quella di Luna. Antonino chiede alla sua bambina come si chiama e lei dolcissima risponde: “Papà” e lo ripete facendo sciogliere il papà dall’emozione. Nulla di più tenero ed emozionante per lui che dopo l’addio di Belen si sta costruendo una nuova vita piena d’amore ma anche di un nuovo lavoro.