Le risposte sul tradimento, Stefano e Belen: Antonino si augura non ci siano altri cambiamenti

E’ un fiume in piena Antonino Spinalbese nella sua prima ricca intervista alla rivista Chi in cui parla di Belen, di Stefano De Martino, della sua vita. Il settimanale di gossip è lo stesso che questa settimana conferma, se ce ne fosse ancora bisogno, che Stefano e Belen Rodriguez sono tornati insieme. Finalmente c’è la foto del bacio ma Antonino ovviamente è stato tra i primi a sapere del loro ritorno. Dopo avere spiegato come e perché è finita con la showgirl e conduttrice ha anche risposto alla domanda sul tradimento. Lui sembra sereno nel raccontare tutto, come se tutto fosse accaduto in modo naturale ma le ricordiamo bene le stories di Belen Rodriguez quando il loro amore è finito. La domanda sul tradimento è inevitabile e la risposta dell’ex hair stylist lascia perplessi. “Hai mai tradito Belen?” la domanda del giornalista è precisa.

Antonino Spinalbese ha tradito Belen?

“Chi risponderebbe sì a questa domanda?” è la sua risposta. Una risposta furba, non smentisce, non conferma ma lascia il dubbio. Arriva un’altra domanda: “Ci sono stati terzi incomodo?” e Antonino resta ancora sul vago: “Che io sappia no”. Quindi ne sappiamo quanto prima ma adesso c’è anche qualche dubbio in più.

C’è chi ipotizza che sia stata Belen a tradirlo con Stefano ma solo quando erano ormai già in crisi. In ogni caso adesso Antonino Spinalbese si augura che tra Belen e Stefano duri per sempre, perché lui più di tutti comprende quanto sia importante e lo sottolinea: “Spero che fra loro, a questo punto, duri per sempre. Sarebbe un bene per i bambini, se non ci sono altri cambiamenti è meglio. Non possiamo più sbagliare”.

Che abbia sentito la presenza di De Martino anche durante la relazione con Belen? “Assolutamente no, non lo dico per peccare di autostima, ma perché cancello il passato e mi baso su quello che c’è, sulle fondamenta di un rapporto”.

Anche lui oggi frequenta un’altra persona, la modella Helena Prestes: “In questa fase della mia vita mi sto concentrando sulla ricerca di attimi che mi facciano stare bene” dice ma si sbottona davvero poco dimenticando il passato e non pensando al futuro.