Antonino Spinalbese parla della fine della storia con Belen Rodriguez: per la prima volta spiega tutto

Per la prima volta spiega tutto, o almeno ci prova. Antonino Spinalbese, in una lunga intervista per la rivista Chi in edicola questa settimana, racconta che cosa è successo un anno fa circa, quando dopo la nascita della piccola Luna Marì il rapporto con Belen Rodriguez si è incrinato, tanto a portare poi i due, qualche mese fa, a prendere strade separate. La nascita della piccola, non ha evitato il peggio, anzi in quella circostanza, come spiega l’ex di Belen, si è capito quali fossero gli obiettivi e le esigenze non come coppia ma come singoli individui. “Non eravamo allineati” ha spiegato Spinalbese. “Pensando che portava in grembo mia figlia sono stato medico, bodyguard, amico. La mia preoccupazione era che lei portasse a termine bene la gravidanza, come si fa in natura. E, infatti, in natura il maschio protegge Ia gravidanza e, quando nasce il cucciolo, se ne va” una metafora per spiegare quello che è successo, parecchio criptica a dire il vero.

Antonino poi ha aggiunto: “ lo riesco a percepire chi ho davanti, ero preparato al fatto che potesse finire e ho cercato di sfidare la legge della natura e della gravità, soprattutto per mia figlia. Poi ho capito che sarei riuscito a essere un buon padre anche da solo“.

Antonino Spinalbese e la fine ella storia d’amore con Belen

Quando i giornalisti di Chi provano a chiedere che cosa non ha funzionato e che cosa non è andato nel verso giusto dopo la nascita di Luna Marie: “C’è stato un cambiamento di quello che ciascuno voleva dalla vita, di quelle differenze che prima erano coperte dall’amore. Si sono spostati gli obiettivi di vita e abbiamo preso Ia decisione di seguire Ie nostre sensazioni.“

Antonino spiega che la cosa che lo preoccupava di più, quando ha capito che la storia con Belen era finita, era ovviamente il futuro della piccola Luna e spiega: “Avevo scelto di affrontare la vita come padre, basavo la mia esistenza sulla famiglia, mentre lei diceva che si potevano avere entrambe le cose, la famiglia e una propria vita. Mi stavo godendo uno dei momenti più belli, la nascita di un figlio, un’emozione che lei aveva già provato e che io provavo per Ia prima volta, e vedevo solo quella. Non eravamo allineati.“

Quando gli si chiede poi quali siano oggi i rapporti con Belen, spiega: “Ho sempre messo Luna Marie al primo posto e, anche se con lei non è andata, ho cercato di essere maturo e di scendere a compromessi sulle emozioni e sui nervosismi.”