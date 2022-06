Antonino Spinalbese conferma: “Mi vogliono rinchiudere al GF Vip”

Antonino Spinalbese ha detto sì al GF Vip? La notizia che l’ex compagno di Belen Rodriguez potrebbe entrare nella casa più spiata d’Italia ha già fatto tutto il suo giro, qualcuno ha pensato fosse una bugia. Invece, è Antonino a confermare che è stato contattato, aggiungiamo che di certo sarà anche molto corteggiato da Alfonso Signorini. E’ stata l’influencer Deianira Marzano a svelare per prima che Antonino Spinalbese potrebbe essere il prossimo gieffino e non ha sbagliato. E’ tutto vero, come ha rivelato il diretto interessato ai microfoni di RTL 102 per la trasmissione Trends & Celebrities.

Antonino Spinalbese alla settima edizione del GF Vip?

SI deve formare il cast ed è ovvio che già si parli dei prossimi vipponi e ancora una volta salta fuori il nome di Belen ma lei ovviamente non varcherà mai la porta rossa se non come visitatrice. L’ha fatto per la sorella, per Cecilia, chissà se lo farà anche per il papà di sua figlia.

Intanto, il 27enne ha confermato tutto: “Mi vogliono rinchiudere nella casa, continuano a cercarmi”. Ma se lo stanno corteggiando non significa che parteciperà. “Io adesso sto pensando ad altro, a tutti gli investimenti di tempo e di denaro fatti fino ad ora”. Ha precisato che non cerca la popolarità ma sembra stia pensando alla proposta del Grande Fratello. Quindi, non c’è niente di certo ma alla domanda che concorrente potrebbe essere ha risposto: “Sicuramente sarò quello che vedete adesso, nel caso. Non la sto cercando la popolarità, anzi, ma anche quel punto di vista lì mi preoccupa devo essere sincero. Quindi vedremo, chi vivrà vedrà”. Attendiamo ma sempre nella stessa intervista Spinalbese ha confidato: “Sono stato anche usato dalle persone, ma io sono un menefreghista nato, riesco a farmi scivolare le cose di dosso”.

Si sta occupando anche di una linea di costumi per uomo: “Ho prodotto una linea di costumi da uomo che uscirà nei prossimi giorni. Ho cercato di fare una ricerca per quanto riguarda l’abbronzatura di ogni uomo. Ho trovato una fantasia per tutti coloro che si bruciano”.