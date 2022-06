Antonino Spinalbese beccato con la nuova fidanzata, dopo Belen un’altra modella famosa

Antonino Spinalbese volta pagina e dopo Belen Rodriguez si lascia andare a un nuovo amore, cede a una nuova fidanzata anche se ha più volte dichiarato che è sua figlia Luna Marì la donna che gli riempie la vita. Sembrava non avesse più spazio per una nuova fidanzata e invece la rivista Chi ha beccato l’ex compagno di Belen al tavolino di un bar, felice, innamorato, mentre bacia la sua nuova fiamma. Lei è una ex concorrente di Pechino Express. Vi lasciamo un attimo per provare ad immaginare chi possa essere e poi vi riveliamo chi è pronta a prendere il posto di Belen nel cuore di Antonino Spinalbese.

Chi è la nuova fidanzata di Antonino Spinalbese?

Lei è bellissima e sembra stia frequentando Antonino da circa un mese. Lei è la modella brasiliana Helena Prestes e avrebbe conosciuto l’ex di Belen Rodriguez per caso in una agenzia di comunicazione dove entrambi lavorano. Paparazzati mano nella mano per le strade di Milano, una dolce passeggiata e poi si sono seduti al tavolino di un bar, hanno mangiato qualcosa insieme e tra loro non sono mancate le tenerezze e anche i baci. Non è quindi un semplice pettegolezzo, è evidente che Antonino ed Helena stanno insieme.

La rivista di Alfonso Signorini scrive: “Chi li conosce dice che fanno sul serio, che si sono ritrovati su molti aspetti delle loro vite. Intanto, si sono concessi una vacanza a Ibiza, un luogo carico di significati e di ricordi per Antonino. Ma come dice chi conosce bene Ibiza, ci sono modi diversi di vivere l’isola. E questo è uno”.

Sarà quindi un’estate dolcissima anche per Spinalbese che dovrà dividersi tra l’amore per la nuova fidanzata e l’amore per sua figlia Luna Marì. Anche Belen ha voltato pagina con Stefano De Martino, il vissero tutti felici e contenti è dietro l’angolo e noi lo auguriamo ad entrambe le coppie.