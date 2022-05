La risposta di Stefano De Martino sul legame con Luna, la figlia di Belen e Antonino

Se Belen ha confidato che non è semplice essere la mamma di figli di due padri diversi, molti si chiedono come Stefano De Martino viva il legame con Luna Marì. Lei è la bellissima secondogenita di Belen Rodriguez, è nata lo scorso luglio, dalla breve ma intensa storia d’amore con Antonino Spinalbese. Il gossip genera commenti, Belen e Stefano sono tornati insieme e questa volta sembra siano davvero pronti al per sempre ma adesso c’è anche Luna e al Corriere della Sera il conduttore risponde alla domanda diretta: qual è il legame, il rapporto tra Stefano De Martino e la piccola Luna Marì? In dieci anni sono cambiate tante cose, lui ha trovato il modo per affrontare i percorsi della vita, cerca di improvvisare, un po’ come fa nel lavoro, ma dietro c’è una crescita. Con l’ex moglie oggi è felicissimo, Stefano e Belen sono tornati insieme ma di alti e bassi, cambiamenti ed errori ne hanno vissuti tanti. Alla fine ha vinto il loro amore.

Il rapporto di Stefano De Martino con la figlia di Belen

La risposta di Stefano alla domanda che tutti volevano fargli è perfetta. Che rapporto ha con Luna Marì? “E’ la sorella di Santiago, mi sento uno zio”. In poche parole ha sciolto i dubbi e le curiosità di chi segue il gossip e la sua vita privata.

Abbiamo visto più volte la famiglia al completo a casa di Stefano e al parco: Belen, Stefano, Santiago e Luna Marì. Magari non ci saranno mai le foto della famiglia allargata, come invece riesce a fare Alessia Marcuzzi, ma sono felici e hanno superato il male che sono riusciti a farsi. E’ stata la Rodriguez a parlarne a Verissimo, a confessare che il suo ex marito e attuale compagno è l’uomo che l’ha fatta soffrire di più ma che anche lei ha fatto lo stesso.

Magari una mano arriva anche dallo psicologo: “Vado dallo psicologo tutte le settimane. Si parla tanto di salute fisica, ci prediamo cura di noi stessi il 60-70% in più rispetto a nostri genitori – spiega De Martino – Mi sembra stupido dedicare così poco tempo alla salute mentale. Ho imparato ad auto analizzarmi, a capire come funziono sotto stress. Riesco a guardarmi da fuori, prima ero in balia delle emozioni”.