Belen e Stefano aria di matrimonio bis? De Martino risponde e gela i più romantici

Sono mesi che su tutte le riviste di cronaca rosa e sui siti specializzati di gossip si parla di un possibile matrimonio bis tra Stefano de Martino e Belen Rodriguez. I due sono tornati insieme per la terza volta, sarà quella giusta? Sono entrambi giovanissimi per cui davvero, potrebbe succedere di tutto ma noi auguriamo ovviamente a entrambi di viversi quello che sentono, nel bene o nel male. E per la prima volta, a parlare in modo esplicito di quello che sta succedendo tra loro, è anche Stefano de Martino che in una lunga intervista per il Corriere della sera a cura di Elvira Serra, racconta come stanno le cose tra lui e la conduttrice argentina e spegne le speranze di chi avrebbe voluto vedere Belen, di nuovo in abito da sposa.

Stefano de Martino e Belen Rodriguez matrimonio in vista? Il conduttore dice no

La giornalista del Corriere ha paragonato Stefano e Belen ad Al Bano e Romina. Il conduttore ha commentato, confermando questo ritorno: “Sì sì. Credo ci sia una sorta di transfer emotivo nei nostri confronti. Tutti hanno avuto un amore tormentato: nella quasi morbosità con cui vogliono capire come va a finire c’è la velata speranza che ci sia un lieto fine anche per loro“.

Dieci anni di vita insieme tra momenti di pausa e amore condiviso. La giornalista prova a chiedere come mai sia finita la prima e la seconda volta, Stefano risponde: “In dieci anni cambiano tante cose. La vita fa percorsi strani e ho smesso di analizzarli. Cerco di improvvisare, come faccio nel lavoro.”

La giornalista del Corriere ha poi chiesto a Stefano de lui e Belen alla fine avevano divorziato e quanto pare, la firma sul foglio era stata messa. “Oddio, non ne sono sicuro, ma credo di sì” ha detto Stefano. Ed è anche per questo allora che ci si aspetta un matrimonio bis. Le fedi sono già spuntate, e sono da mesi di nuovo al dito di Belen ma serve qualcosa di ufficiale. Ci sarà? La risposta di Stefano è lapidaria: “Di matrimonio ne ho fatto uno, e quello nostro per come si è svolto basta e avanza per altre due-tre vite!.” Questo il commento di Stefano che spiega di essere oggi felicissimo, e va quindi tutto bene così.