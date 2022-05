Stefano de Martino e il mondo di Amici: dal rapporto con Maria de Filippi a Emma Marrone

Stefano de Martino non ci concede facilmente ma lo ha fatto in una lunga intervista per il Corriere della sera in cui si racconta a pochi giorni dal suo debutto cinematografico, lo vedremo infatti nel film Il giorno più bello, di Andrea Zalone.

Una lunga intervista, a firma di Elvira Serra, in cui spiega quello che vuole fare “da grande”, quello che sta facendo e che tante soddisfazioni gli sta dando in questo momento; una intervista in cui si lascia andare anche a emozioni e pensieri su alcune delle persone che fanno parte o hanno fatto parte della sua vita. Si parla ad esempio anche di Maria de Filippi, alla quale Stefano deve molto, visto che il suo percorso nel mondo della tv è stato sicuramente facilitato dal formarsi nella scuola di Amici. Di lei, il conduttore dice: “mi confronto spesso con lei e so che è un piccolo grande lusso per il mio mestiere. Prima delle grandi decisioni la chiamo.”

E non manca, a proposito del mondo di Amici e anche del passato di Stefano, la classica domanda su Emma Marrone. Stefano e la cantante si sono conosciuti proprio durante la stessa edizione di Amici e si sono amati, facendo sognare moltissimo il pubblico del talent di Canale 5, forse la coppia formata da loro, è stata tra le più amate del programma.

“È una persona bellissima. La nostra storia è stata una cosa di gioventù che ricordo con affetto. Mi fa piacere sia riuscita a evolversi come artista: è una cantante affermata, fa cinema, tv..” ha detto Stefano de Martino. Ha inoltre spiegato che prima del covid ha anche visto uno dei suoi ultimi concerti e che tra loro, c’è un ottimo rapporto.

Emma e Stefano si sono conosciuti proprio ad Amici. Ma come arrivò de Martino nella scuola di Canale 5? Lo ricorda ancora una volta e spiega: “Avevo fatto un’audizione con la Scuola Del Balletto Di Toscana, ma quando ho visto il costo degli affitti sono tornato a Napoli un po’ sconfitto: la vita da artista non me la potevo permettere. Amici è stato l’ultima chance che mi sono dato.” E ha fatto benissimo visto che ancora oggi, Amici è la sua casa. Anche quest’anno infatti Stefano è stato uno dei tre giudici nel serale del talent di Canale 5.