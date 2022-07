L’addio al nubilato di Flora Canto, divertente e così diverso dalle altre spose

Ci siamo, manca pochissimo al matrimonio di Flora Canto ed Enrico Brignano e non poteva mancare l’addio al nubilato. Le nozze di Flora e Brignano sono tra le più attese di questa estate 2022, perché così innamorati, così semplici e senza le manie di grandezza del dovere partire per chissà quale meta prima del sì. Carinissimi gli addii al nubilato, così come l’ultima festa da single per lo sposo, ma abbiamo visto così tante influencer organizzare viaggi alla ricerca della perfezione e dello scatto perfetto che ci chiediamo se abbiano anche gioito per quei giorni da trascorrere con le amiche emozionate per il sì. Flora Canto come sempre si distacca dalla massa, sceglie il suo look perfetto per l’addio al nubilato ma poi torna a casa, perché ha due figli e chissà quante cose da organizzare.

Quando si sposano Flora Canto ed Enrico Brignano?

Manca davvero pochi giorni alla data del matrimonio di Brignano e Flora Canto, si sposeranno il 30 luglio. La sposa ha già anticipato come sarà il loro giorno più bello ma attendiamo grandi emozioni dal loro sì. Una location da sogno ma di certo anche tanta semplicità come per la festa di addio al nubilato.

L’attrice si è scatenata con tutte le sue amiche. Presenti anche le amiche di una vita, le compagne di scuola con cui non ha mai perso i contatti… e anche questa è semplicità. Ovviamente in prima fila Tosca D’Aquino, a cui è legatissima e sarà anche testimone di nozze. C’era anche Matilde Brandi e avrà organizzato lei la coreografia del balletto con la sposa protagonista. Party con le amiche al Bucolica light bar a Roma tra verde e luci, tanti brindisi e tante risate. L’appuntamento è per il 30 luglio, magari presto Flora racconterà anche altri dettagli anticipando altro sul suo matrimonio.