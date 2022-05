Flora Canto svela la data del matrimonio, location e abito da sposa ma anche altri dettagli

Si avvicina il giorno del sì per Flora Canto ed Enrico Brignano, è lei a svelare la data del matrimonio e tanti dettagli delle nozze così desiderate. Flora Canto ed Enrico Brignano si sposeranno il 30 luglio, sono i corsi i preparativi e ovviamente è la sposa ad occuparsi di tutto. Alla rivista Gente la bellissima Flora rivela un bel po’ di dettagli: la location scelta, gli abiti degli sposi, soprattutto l’abito da sposa, la torta, i testimoni, il menù e piccole curiosità. Tutti immaginano che Martina sarà la damigella ma la sua mamma ha previsto un momento dolcissimo. La primogenita di Flora ed Enrico insieme ad un cuginetto dovranno spargere petali di rosa anticipando l’ingresso della sposa; forse Niccolò potrebbe camminare con la sorellina ma non sarà semplice considerando che è molto piccolo e che in questi giorni inizia a muovere i primi passi.

Per il matrimonio di Enrico Brignano e Flora Canto una location da sogno

La location scelta dagli sposi è nel Lazio e ha una imponente vista sul mare e sulla scogliera. Sarà una cerimonia civile all’americana, la immaginiamo nello stile di Beautiful. La navata allestita in giardino e le sedie in ferro battuto, Flora Canto si lascia andare ai dettagli: “Ci saranno quattro violiniste ad accompagnarmi dal mio ingresso all’arco dei fiori dove ci sarà Enrico”.

Martina sarà vestita di bianco come la mamma, Niccolò abbinato all’outfit del papà. Doppio abito da sposa per la Canto: “Il primo romantico, semplice, bianco con un lungo velo che mi accarezza le spalle” e il secondo per la festa di certo più sensuale.

150 invitati pronti a divertirsi perché ci saranno un palco, una band, un ledwall si cui proiettare video e foto. Un’anticipazione anche sul menù: due primi, un secondo, frutta e poi una torta a più piani decorata con rose bianche.

Testimoni per Flora Canto ovviamente Tosca D’Aquino e una sua compagna di scuola, Erica. Poi ci saranno Benedetta e Isabella, due care amiche. Enrico invece avrà accanto il fratello Rino e gli amici di sempre Mauro e Andrea.