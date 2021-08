Per Flora Canto il Ferragosto è con gli amici e tanto buon cibo

Flora Canto e Tosca d’Aquino sono legate da un’amicizia speciale ma anche il cibo le accomuna tanto. Sono entrambe molto golose e il Ferragosto per loro non poteva che essere in allegria con una bella tavola imbandita. La passione di Flora Canto per il cibo è nota, anche lei prova a mettere Enrico Brignano a dieta ma spesso cedono entrambi alle tentazioni. Lei però dopo il parto è già in gran forma, anche se non si è di certo messa a dieta ferrea, allatta il suo piccolo e si prende tutto il tempo necessario per eliminare la pancetta. Ferragosto non è certo la giornata adatta per non mangiare e fare la dieta. Lo fa notare anche lei augurando buon Ferragosto a tutti mostrando solo una parte di ciò che hanno mangiato.

IL FERRAGOSTO DI FLORA CANTO E’ IL PIU’ GOLOSO DI TUTTI

Mentre altre vip postano lato b e vacanze chissà dove la compagna di Enrico Brignano incanta anche senza mettersi in posa. Una serata trascorsa in allegria con gli amici, forse a casa di Tosca d’Aquino. Una paella con cozze e gamberi che decorano il tutto in modo perfetto, del pollo fritto, una verdura saltata in padella con capperi, aglio, olio e olive e ovviamente altro.

Gli amici la prendono in giro, dicono che mangia sempre, che mette i tacchi alti e poi nel bel mezzo della serata cammina scalza, insomma è l’amica ideale. E’ di certo la compagna ideale per Enrico Brignano.

Sono reali le foto che pubblica sul suo profilo social, magari qualche filtro per rendere lo scatto più bello ma i messaggi sono chiari, riguardano un po’ tutte le mamme. Bellissimo lo scatto con il suo Niccolò tra le braccia poco prima della poppata. Il piccolo ha le colichette e Flora Canto chiede consiglio alle follower, davvero rare le vip come lei.