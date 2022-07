Carolina Marconi a Formentera mostra il bikini e il sorriso di sempre

E' stato un anno durissimo per Carolina Marconi ma ha sconfitto il tumore e questa estate 2022 è a Formentera

Acque cristalline, pelle abbronzata e sorriso meraviglioso, Carolina Marconi è in vacanza a Formentera con il suo fidanzato e si gode ogni attimo. E’ stato un anno molto difficile per lei, un anno pieno di lotte e non solo contro il tumore al seno ma anche contro la paura di non potere mai realizzare il sogno di diventare madre. “Che ne sanno gli altri” scrive pubblicando la foto al tramonto abbracciata al suo compagno. Alessandro Tulli non l’ha lasciata da sola nemmeno un attimo, ha sofferto con lei ma l’ha sempre sostenuta. Quando Carolina Marconi terminava la chemio ad attenderla c’era sempre il suo fidanzato, e c’era sempre e ancora lui quando ha saputo della malattia, quando ha fatto scelte importanti, quando ha potuto tirare un sospiro si sollievo, quando ha dovuto rialzare la testa e riprendere in mano la sua vita e accettare tante cose. In questi giorni Carolina Marconi e Alessandro Tulli sono in vacanza a Formentera e si godono ogni cosa.

Carolina Marconi in bikini è meravigliosa

Ha visto il suo corpo cambiare, ha visto le cicatrici, anche questo ha fatto parte e fa parte del suo dolore. Il vedersi così diversa con un peso a cui non era abituata, i capelli che faticavano a crescere e la difficoltà di sentirsi meglio. E’ bellissima Carolina Marconi in bikini, non ha bisogno di filtri. “Sii felice per questo momento, questo momento è la tua vita… io me la godo tutta!”. Scrive sul suo profilo Instagram pubblicando le foto con il bikini a fiorellini, orgogliosa di se stessa.

La Marconi ha dato molto anche a chi ha seguito la sua storia, a chi ha capito la fortuna che si possiede quando si è in salute, a chi sta attraversando o ha attraversato la malattia. Tra le prime a commentare le sue foto a Formentera Laura Chiatti: “Sei stupenda” ed è ciò che pensano tutti.