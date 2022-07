L’allenamento di Elisa Isoardi in spiaggia, anche per questo ha cambiato casa

Le foto di Elisa Isoardi mentre si allena sulla spiaggia di Fregene, dove adesso abita

Elisa Isoardi sta per tornare in tv ma non ha mai smesso di allenarsi, di prepararsi. La rivista Gente pubblica le foto della conduttrice tv mentre si allena sulla spiaggia di Fregene. Dopo le varie esperienze, positive e negative, la sua vita è cambiata. Elisa Isoardi ha cambiato casa, si è spostata di poco ma la differenza, da Roma a Fregene, e lo racconta sulla rivista. E’ ancora single, sempre più esigente o forse sempre più sicura di se stessa. Da Ballando con le Stelle in poi qualcosa è cambiato, da pigra è tornata ad essere sportiva e non ha più smesso, il fisico ringrazia e lei si sente serena.

Elisa Isoardi ha trovato un equilibrio con se stessa

Mentre si allena sulla spiaggia di Fregene, sempre in compagnia del suo cagnolino ma anche con la presenza costante di un personal trainer, Elisa Isoardi confida i suoi desideri per il futuro, ma intanto si sente appagata. Torna in tv a settembre ma adesso si dedica ai bagni in mare, alla corsa, ai pesi, al fitness. Un fisico tonico che è il risultato di un ottimo lavoro, si allena tanto e si vede.

“Ogni mattina mi dedico al padel o al tennis, cammino tanto con il mio cagnolino Zen e tre volte alla settimana mi alleno con Alessandro, un personal trainer, sul lungomare di Fregene” ed è lì che si è trasferita lasciando la casa di Roma.

“Ho scelto di trasferirmi da Roma a Fregene. Sono pochi chilometri, è vero, ma c’è il mare vicino a me che fa da sfondo alle mie sessioni di sport, ho una casa con giardino, che è diventato il mio ufficio a cielo aperto. Per me sono privilegi che fanno bene all’anima” un’altra vita che le piace molto di più e si piace molto di più.

“La silhouette non è quella dei vent’anni, ma se pensi che a dicembre le primavere saranno 40, mi voglio bene e mi accetto con orgoglio per la donna che sono diventata”.