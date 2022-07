Pulizie di luglio per Mara Venier: “Adoro pulire casa”

Un altro video di Mara Venier mentre pulisce casa ma questa volta è davvero faticoso

Mara Venier adora pulire casa, lo fa di continuo e non è la prima volta che lo ammette. Un altro video sul suo profilo Instagram e Mara Venier è ancora una volta alle prese con la pulizia del terrazzo. E’ la parte della casa che le piace di più insieme al salone, sono i punti del suo attico a Roma dove accoglie gli amici, la famiglia, gli ospiti. Non è ancora partita per le vacanze, la Venier non ha ancora raggiunto Nicola Carraro a Santo Domingo. Evidentemente lo farà dopo avere pulito bene tutta la casa. Fa sorridere tutti la conduttrice di Domenica In che dopo avere pulito il terrazzo con doccia finale questa mattina ha mostrato come armata di scopa e secchio cerca di togliere gli escrementi degli uccelli. Sotto il gazebo montato sul terrazzo di casa Mara Venier scorge “le cacche dei gabbiani” ma molti le fanno notare che forse in quel punto sono escrementi di piccioni.

Mara Venier pulisce il terrazzo ma questa volta è davvero molto faticoso

La posizione è molto scomoda, per raggiungere i punti da pulire la Venier si inginocchia sul tavolo. Conferma che ovviamente ha una persona che l’aiuta in casa anche nelle pulizie ma che lei ferma non sa stare, per questo pulisce. In più adora davvero occuparsi della sua casa, non solo cucinare ma anche pulire.

Gli esperti delle pulizie non trovano perfetto il modo in cui pulisce, sono escrementi di uccelli, va prestata molta più attenzione. “Pulizie di fine luglio” annuncia la zia Mara: “Cacche di gabbiani che dall’alto arrivano ma con questo caldo chi me lo fa fare?? Visto che me lo chiedete io ho una persona che mi aiuta è ovvio ma non so stare ferma e Adoro pulire casa… ok!!! Ciano”. Saluta tutti così fino alle prossime pulizie.