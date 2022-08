La mamma di Chiara Ferragni che meraviglia a 60 anni, le foto in bikini

Marina Di Guardo, la mamma di Chiara Ferragni, pubblica le foto in bikini dalla Sardegna

Marina Di Guardo, la mamma di Chiara Ferragni, è un vero spettacolo, in bikini a 60 anni mostra una forma fisica da fare invidia alle più giovani. Forte la somiglianza con la figlia, questo è quasi scontato ma non il resto. In vacanza in Sardegna la mamma della Ferragni si sta godendo il relax totale, distante da tutti. Spesso si occupa anche dei suoi nipoti ma in questi giorni c’è solo il riposo, ci sono in bagni in piscina, il sole sulla spiaggia. Bikini e costumi interi, abiti da sfoggiare di sera, tutti evidenziano la cura del suo corpo. Look glamour e sensuali e mentre Chiara e Fedez con i bambini solo a Ibiza, Marina Di Guardo si scatena con i post che parlano solo di lei e delle sue vacanze. Ha compiuto 60 anni lo scorso ottobre ma a lei non sembra per niente pesare il tempo che passa, orgogliosa sfoggia i suoi costumi. Bellissimo e sensuale il costume intero nero e bianco, con maxi scollatura sul davanti e la schiena nuda, delizioso il bikini ma anche per la mamma dell’imprenditrice digitale non manca lo stile Barbie Mania con l’abito fucsia da sfoggiare in riva al mare; un look che diventa esotico con il fiore tra i capelli.

Marina Di Guardo in vacanza in Sardegna

La scrittrice non smette di sorridere, fiera della sua famiglia, del suo aspetto, della sua vita, delle sue vacanze in piena serenità. E’ a Baia Sardinia ma anche in vacanza non mancano gli eventi a cui partecipa anche per lavoro. Con lei c’è il suo compagno che compare raramente sui social. Lo mostra mentre pratica sport in acqua, per il resto solo e sempre due calici.

Molti si chiedono come faccia ad essere così in forma. Di certo la giusta dieta, allenamento e qualche ritocco. A colazione tanta frutta, difficile che mangi i bomboloni che si vedono in foto o forse in vacanza qualche strappo si può anche fare.