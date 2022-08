Che spettacolo la villa di Chiara Ferragni e Fedez a Ibiza

Vacanze a Ibiza per Chiara Ferragni e Fedez e la villa è un vero spettacolo

Una villa spettacolare è la scelta di Chiara Ferragni e Fedez per le vacanze a Ibiza, ma non poteva essere diversamente. I Ferragnez mostrano la villa extra lusso in cui trascorreranno parte di agosto, le vacanze estive da vivere in piena tranquillità con i piccoli Leone e Vittoria. Ovviamente è tutto sui social a iniziare dalla partenza in aereo privato. E’ ancora una volta la piccola Vitto ad incantare tutti con il suo entusiasmo, le sue facce buffe, la perenne fame. Forse Chiara Ferragni e Fedez trascorreranno addirittura tutto agosto o gran parte a Ibiza ma di certo non saranno soli. Questa volta sono partiti senza la famiglia al seguito ma sorelle e genitori potrebbero raggiungerli in qualunque momento. Impossibile che nell’enorme villa a Ibiza non arriveranno gli amici del rapper e dell’influencer.

Nella villa a Ibiza dei Ferragnez anche la pista per il bowling

Con i Ferragnez ci sono anche i loro collaboratori, dalla sicurezza agli altri servizi necessari per godersi in modo totale le vacanze. Una villa immersa nel verde con una bellissima piscina esterna, a sfioro e già attrezzata al loro arrivo con i gonfiabili per tutti. Un campo da basket per Fedez, una pista da bowling che Chiara ha già provato cercando di battere subito suo marito.

La famiglia più seguita sui social continua a mostrarsi e non mancano le critiche confuse tra i tantissimi complimenti, eccessivo il lusso che pubblicano sui social ma è il loro mondo, è la loro vita, c’è la possibilità di non seguirli o seguirli solo per curiosità e senza invidia, magari ammirando che è riuscito a realizzare i propri sogni.

La vacanza a Ibiza è appena iniziata ci saranno tempo e post per scoprire ogni angolo della villa alle Baleari, l’arrivo degli altri, tutto il relax e i momenti buffi.