Antonella Clerici smentisce l’assurda notizia: “Non lascio l’Italia”

Antonella Clerici lascia l'Italia? La conduttrice risponde a chi ha riportato la notizia

Antonella Clerici smentisce le ultime assurde notizie, si trova in Normandia in vacanza con Vittorio Garrone e sua figlia Maelle ma non pensa di lasciare l’Italia. E’ uno dei loro posti del cuore, al Nord della Francia Garrone ha una tenuta, Antonella Clerici è stata lì tante volte, anche per lei la Normandia è un po’ come la sua seconda casa. Un posto che la conduttrice e il suo compagno adorano ma che piacerebbe a chiunque, è un luogo magico, tutto appare così diverso dalle città a cui siamo abituati. La natura è ovunque, l’aria che si respira è diversa, il caldo è raro e la vita ben più semplice. Le città sono un vero incanto, le passeggiate così piacevoli. Basta guardare i post di Antonella Clerici sui social per scoprire quanto ami la Normandia, il cielo, la sua luce. E’ per questo che molti hanno riportato la notizia che avrebbe presto lasciato l’Italia?

Antonella Clerici adora la Normandia ma resta in Italia

Non l’adora di certo fino al punto da volerci vivere. La Clerici e Vittorio Garrone hanno anche molto altro in Italia. La conduttrice ha però dovuto smentire la notizia, ovviamente infastidita dall’ennesima fake news che la riguarda. “Adoro la Normandia ma l’Italia resta casa mia! Smentisco questa ricostruzione giornalistica apparsa in numerosi siti web” ha commentato Antonella Clerici riportando la falsa notizia “Antonella Clerici sta pensando di lasciare l’Italia”. E’ vero che farà le valigie ma per tornare in Italia e magari per godersi questa estate anche in altri posti.

Sta già pensando alla prossima edizione di E’ sempre mezzogiorno, che andrà in onda dal 12 settembre. Ovviamente ci sarà anche la terza edizione di The Voice Senior, c’è quindi tanto da fare tra Arquata Scrivia e Milano. Adora la Normandia, mostra tutto di quel mondo così speciale, lì anche il tramonto e il vento sembrano diversi, ma si prepara a tornare a casa.