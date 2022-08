Scandalo Iva Zanicchi: foto su instagram, si vede tutto. Poi il messaggio che chiarisce

A Iva Zanicchi hanno hackerato il cellulare e rubato foto che poi sono finite purtroppo sui social creando scandalo

Se vi state chiedendo come mai, anche questa mattina sui social si continui a parlare di Iva Zanicchi, il motivo è presto svelato. Ieri sera purtroppo, su instagram sono state postate delle foto che mostravano la cantante mezza nuda. In particolare in una immagine che è diventata poi virale in rete, la Zanicchi è apparsa mentre riposava sul divano, coperta solo da un foulard e non in tutte le zone del corpo, per capirci. Le foto sono state pubblicate sul suo profilo instagram e molti hanno pensato, nella tarda serata di ieri che fosse un errore. Purtroppo la stessa Zanicchi non si è accorta subito di quanto stesse succedendo tanto che le sue foto, sono circolate in rete e in alcuni casi, qualcuno ha pensato bene di non nascondere le nudità della cantante, che presto scenderà in pista a Ballando con le stelle. Va detto: non si vede nulla di compromettente, è pur sempre il corpo di una donna nudo. Il problema è che a quanto pare, queste foto sono state pubblicate non per volontà di Iva Zanicchi per cui, chi le ha riproposte in rete, ha solo continuato ad alimentare il disagio di chi ha avuto questa pessima idea. La Zanicchi infatti, poche ore fa sui social, ha spiegato che qualcuno le ha hackerato il cellulare e che sono state quindi postate in rete delle immagini che lei avrebbe tenuto per il suo privato. Inoltre ha anche specificato che alcune foto sono state modificate.

Iva Zanicchi desnuda sui social: il messaggio sui instagram

La cantante, ha parlato di un brutto scherzo, dicendo anche che si augura che non succeda più nulla del genere. Ha poi anche ringraziato i suoi collaboratori che in poche ore hanno provveduto a risolvere questo spiacevole equivoco. Questa storia avrebbe un “lieto fine” se non fosse che le immagini in questione, sono circolate in rete perchè spesso, ci si rende conto solo dopo del male che si può fare a una persona.