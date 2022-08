Incidente in bici per Federica Panicucci, una brutta caduta per colpa della tempesta

Brutta caduta dalla bici per Federica Panicucci che sui social mostra le ferite. Tutta colpa della tempesta

Capitano tutte a Federica Panicucci o è lei che racconta tutto sui social e quindi svela i vari incidente di cui è protagonista. Questa volta un incidente in bici per Federica Panicucci, una brutta caduta a causa della tempesta. Dopo le Maldive la conduttrice è di nuovo a Forte dei Marmi con il suo compagno. Allo stabilimento balneare ci va in bici ma dopo la tromba d’aria che ha interessato parte della Toscana e anche la Versilia c’è stato qualche disagio di troppo. Federica Panicucci è caduta a causa degli aghi di pino. E’ una delle minori conseguenze della tempesta di ieri ma ha causato la caduta in bici della Panicucci. Sul suo profilo Instagram Federica mostra la ferita sul ginocchio, lo fa appena arrivata ai bagni Piero di Forte dei Marmi dove lei è ospite da anni.

Federica Panicucci caduta dalla bici mentre andava al mare

“Bene dai, sono caduta dalla bicicletta… sono scivolata sugli aghi di pino” fa sapere ai suoi follower. Una medicazione necessaria, un bel cerottone e poi per la serata Federica Panicucci sceglie di mettere i pantaloni. A cena saluta tutti, come di consueto, ringrazia i suoi fan perché si sono preoccupati di sapere se la ferita era banale e se lei stava bene.

La conduttrice sta bene, la caduta l’ha spaventata, Marco Bacini si è accorto solo dopo dell’incidente, quando l’ha vista a terra. Niente di grave, passerà presto, anche una piccola ferita alla mano. Racconta degli aghi di pino che l’hanno fatta scivolare in curva, per fortuna non correva altrimenti si sarebbe fatta male davvero di più. Il suo fidanzato come sempre non ha molta voglia di parlare, ironico non saluta nessuno, non gli piace il gossip che racconta di crisi e di mancato matrimonio, preferisce stare in ombra accanto alla sua meravigliosa compagna.