Federica Panicucci, le sconvolgenti immagini dell’incidente: “Poteva essere una strage”

Federica Panicucci mostra le immagini dell'incidente al suo stabilimento balneare, si è rischiata una strage

Federica Panicucci è alle Maldive con Marco Bacini ma non si sta godendo le vacanze nel modo sperato, mostra infatti le immagini dell’incidente nel suo stabilimento balneare a Forte dei Marmi. E’ sconvolta la Panicucci, i video che mostra sui social sono davvero sconvolgenti, si vede entrare un’auto a forte velocità e solo per un caso non ci sono stati feriti. Nei video che ha diffuso Federica Panicucci si vede l’ingresso del Bagno Piero, lo stabilimento che lei frequenta spesso quando è a Forte dei Marmi. Conosce benissimo quei luoghi, conosce benissimo i proprietari e tante persone che lo frequentano come lei. Poco prima dell’incidente si vedono attraversare l’entrata due ragazze, ci sono anche altre persone nel parcheggio, è uno stabilimento molto frequentato, è estate. All’improvviso un’auto piomba a tutta velocità, distrugge le recinzioni, non frena, prosegue la sua corsa, distrugge quello che incontra fino ad arrivare sulla spiaggia.

“Questo è quello che è accaduto ieri all’ora di pranzo al mio bagno di Forte dei Marmi. Bagno Piero. Un’auto a tutta velocità ha sfondato le recinzioni e le cabine ed è entrata in spiaggia” commenta la conduttrice. Le immagini sono davvero impressionanti: “E’ stato un miracolo, poteva essere una strage .. è davvero impressionante”.

Ci sono stati diversi danni ma non importa, ovviamente la Panicucci pensa alle persone che hanno rischiato la vita e che lì in quel momento poteva esserci anche lei con i suoi figli, con Marco.

“Le cose sono cose e si aggiustano – ha scritto sui social il proprietario dello stabilimento – Grazie a tutti per la vicinanza che ci avete espresso, e grazie soprattutto ai nostri ragazzi che non si fermano di fronte a nulla. Domani si riparte…”. Sembra che la persona alla guida abbia perso il controllo della vettura.