Loredana Lecciso su Romina Power: la verità che prima o poi verrà fuori

Le parole di Loredana Lecciso contro Romina Power, quella verità che attende venga fuori

Loredana Lecciso sta per compiere 50 anni e nel suo bilancio di vita include anche un pensierino per Romina Power. Il desiderio espresso da Al Bano Carrisi non si è avverato, l’ex moglie e la Lecciso non sono diventate amiche e sembrano non avere nemmeno un buon rapporto. E’ alla vigilia dei suoi 50 anni che Loredana Lecciso ha confidato a Nuovo TV ciò che pensa di Romina Power. “Incontratevi e fate pace” aveva chiesto Al Bano dichiarando l’affetto per entrambe. Nessuna delle due ha ceduto o forse Loredana ha fatto un passo verso di lei ma Romina due indietro. Il pubblico non ha mai smesso di sperare in un ritorno di fiamma per l’ex coppia d’oro ma c’è forse una verità che nessuno conosce e che con parole sibilline la mamma di Jasmine e Al Bano jr rivela.

Le parole di Loredana Lecciso su Romina Power

“La verità sui rapporti con Romina? La verità viene fuori nel bene e nel male. È questione di tempo, e io sono paziente” questa la risposta della Lecciso nell’intervista ma sono parole che abbiamo già ascoltato e non c’è ancora niente di nuovo. Il gossip di certo è entrato fin troppo in questa storia, nella loro famiglia, ma ricordiamo che sono stati loro ad alimentare il tutto. Forse adesso hanno capito che è meglio evitare.

Infatti, la quasi 50enne confessa che adesso va tutto benissimo, che con il suo compagno ha ritrovato la dimensione iniziale. E’ serena ed è soprattutto mamma, mai come in questo periodo. Non rinuncerebbe però alla tv se qualcuno le proponesse un programma con sua figlia: “Se mi proponessero un programma in coppia con mia figlia Jasmine accetterei subito e Al Bano ne sarebbe felicissimo e farebbe il tifo per noi”. Come sempre attendiamo il seguito nella vita privata e in quella professionale.