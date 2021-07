Al Bano e Loredana Lecciso festeggiano il loro amore: “Siamo più uniti che mai”

Ben 21 anni di legame tra Al Bano e Loredana Lecciso e la coppia li racconta alla rivista Oggi in una lunga intervista. Chi pensa sempre e solo alla coppia Al Bano e Romina Power forse non ha mai contato gli anni che legano il cantante alla sua seconda compagna. Confidano che sono più uniti che mai e che lo devono ai momenti difficili che hanno vissuto e superato e sorprendono quando sottolineano che sono più simili di quanto la gente possa immaginare. Questa volta confermano che stanno insieme, che sono una coppia e che quando Al Bano parla di matrimonio mentale si riferisce a lei e non a Romina Power.

LOREDANA LECCISO PRONTA A DIFENDERE IL LEGAME CON LOREDANA LECCISO

“I momenti difficili ci sono stati, ma ci hanno unito ancora di più. Ci hanno permesso oggi di avere il giusto equilibrio. Siamo molto simili, più simili di quanto la gente immagini. E ha contato molto anche il rispetto delle reciproche individualità. Noi abbiamo i nostri spazi, li preserviamo, ma poi facciamo le cose insieme con entusiasmo, ci ritroviamo” sono le parole di Loredana Lecciso che avverte che non consentirà più a nessuno di varcare il confine della loro coppia, perché ha già permesso a troppe persone di mettere il becco.

Al Bano ricorda invece il promo incontro, di lei ricorda il carisma ma che prima di tutto si innamorò della sua famiglia. Non parla di matrimonio, sente di essere già sposato con la Lecciso; per la prima volta c’è più chiarezza.

Loredana Lecciso conclude: “Con l’età si capisce che ciò che abbiamo è frutto di una scelta che facciamo giorno per giorno. Siamo stati entrambi già sposati in passato. Forse 15 anni fa mi avrebbe fatto piacere il matrimonio, ma solo per una questione di ordine: ora non lo vedo come un bisogno. Sto bene con Al Bano e lui con me”.