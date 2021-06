Romina Power: “Con Al Bano ero molto silenziosa, le cose le tenevo dentro”

Romina Power non riesce a staccare il suo nome da Al Bano ma non le dispiace. Ospite a Oggi è un altro giorno appare sempre con lo sguardo pieno di gioia quando guarda le immagini con il suo ex marito. “Erano tempi in cui non stavo tanto male, stavo abbastanza bene” è la sua risposta ed è ovvio che nonostante tutto oggi Romina Power sia serena anche nel parlare del cantante e della sua vita prima della separazione. Si osserva in quelle immagini, perché è un tempo che è passato veloce: “Io ero spontanea al massimo, mi truccavo da sola e mi preparavo veloce. Enrico Coveri mi mandava i vestiti che mi stavano a pannello anche quando ero incinta e lui non lo sapeva” si riferisce agli abiti indossati anche sul palco di Sanremo. Sa bene che il pubblico continua ad amarli come coppia e ha una spiegazione, pensa che le loro voci insieme quando cantano suscitino delle emozioni. Per Serena Bortone c’è ben altro perché in Al Bano e Romina Power c’è la verità, l’amore, la famiglia, la separazione, il dolore, la riconciliazione.

ROMINA POWER E AL BANO: “SUL PALCO NON E’ CAMBIATO NIENTE”

Romina racconta che adesso sul palco con Al Bano è ancora più divertente, quando si esibiscono è sempre perfetto ma il bello è che lei può dire di tutto e poi in albergo non deve sentire i suoi rimproveri. “Con Al Bano sul palco non è cambiato niente, siamo ancora perfetti, fuori dal palco invece…” poi si ferma la paura e aggiunge che lui le ha insegnato tante cose perché ha 8 anni più di lei: “A guidare, a cantare, a pescare”.

C’è anche altro ma non lo dice, lascia però intuire che erano una coppia come tante, non solo felicità continua come nelle canzoni. “Io ero molto silenziosa, le cose me le tenevo molto dentro, ora non me le tengo più”.