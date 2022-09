La figlia di Pietro Taricone è diventata maggiorenne ed è così simile al papà

Sophie, la figlia di Pietro Taricone, passeggia con la mamma, Kasia Smutniak, è così simile al papà

Le foto di Pietro Taricone e di sua figlia Sophie messe una accanto all’altro evidenziano la somiglianza. E’ diventata grande la piccola Sophie Taricone, perché se per tutti era rimasta la bimba di soli 5 anni che in modo tragico aveva perso il suo papà, oggi è maggiorenne. E’ la rivista Diva e Donna e pubblicare le foto mentre passeggia con la mamma, ha 18 anni e per la prima volta il gossip mostra che bella ragazza è diventata. Era il 2010 quando Pietro Taricone, l’indimenticabile gieffino della prima edizione, il vincitore morale, morì in seguito ad un incidente con il paracadute. Quel maledetto giorno c’era anche la sua bambina, attendeva che mamma e papà si lanciassero dal cielo per poi trascorrere una delle loro bellissime giornate insieme. Era solo una delle passioni di Pietro Taricone e Kasia Smutniak, Sophie era sempre con loro due. Poi l’immagine dell’attrice accanto al corpo immobile del suo compagno.

Sophie Taricone così simile a papà Pietro

Un intervento disperato non riuscì a salvargli la vita e Kasia ha fatto di tutto per superare lo strazio, il dolore. Ha cresciuto una bellissima bambina, oggi sembrano sorelle più che madre e figlia, un legame speciale tra loro. Sophie Taricone non ha solo i colori e i tratti del papà ma anche la grande passione per i viaggi, adora la fotografia e forse non amerà molto vedersi tra le pagine di un settimanale di gossip.

Jeans, canotta, sneakers e la semplicità dei 18 anni, passeggia per le strade di Taormina con la sua mamma. Ha un fratello che adora, Leone nato nel 2014 dalla storia d’amore di Kasia Smutiniak con il produttore Domenico Procacci. Sono una bellissima famiglia e insieme hanno fatto di tutto per portare avanti i sogni di Pietro, per realizzare i grandi desideri del guerriero.