Kasia Smutniak e Domenico Procacci con la figlia Sophie Taricone, prima uscita dopo le nozze (Foto)

Prima il dolore ma poi l’amore li ha uniti e oggi Kasia Smutniak e Domenico Procacci sono felici con i loro figli, sono marito e moglie, sono la famiglia che sognavano di diventare (foto). La coppia che il 16 settembre a sorpresa, per tutti, ha detto sì coronando il sogno d’amore, è stata paparazzata nella prima uscita dopo le nozze. Con loro c’è anche la figlia Sophie Taricone. Una gita per musei tutti e tre insieme, il piccolo non c’è, non è la passeggiata adatta a lui. A Venezia da marito e moglie, mano nella mano e sono ancora più belli. Kasia Smutniak ha compiuto 40 anni ad agosto e li ha festeggiati il giorno del matrimonio. In realtà il compleanno dell’attrice è stata la scusa migliore per invitare tutti, amici e parenti nella loro villa in campagna. Tutti ignari di partecipare a un meraviglioso matrimonio; per entrambi la privacy è sempre da tutelare. La rivista Vero ha però intercettato la famiglia in un giorno speciale.

KASIA SMUTNIAK SUA FIGLIA SOPHIE TARICONE E’ BELLA COME LEI

Era piccolissima Sophie quando il suo adorato papà è volato via; era il 2010. E’ passato tanto tempo e oggi è una bellissima adolescente, alta quasi quanto la sua mamma. Sono un terzetto delizioso, una famiglia serena. Domenico Procacci ha cambiato la vita di Kasia, dopo il dolore per la morte di Pietro Taricone è stato capace di sostenerla, aiutarla a guarire e amarla. Hanno avuto un figlio 5 anni, il piccolo Leone, mentre Sophie ne ha 15.





Di recente la splendida attrice a I Lunatici ha raccontato che la sua famiglia per dieci anni si è vergognata del suo lavoro: “Vengo da una famiglia militare, si sono vergognati per una decina di anni, per un’altra decina hanno pensato che avessi ancora tempo per fare qualcosa di serio. Ora invece sono contenti, si sono arresi all’idea che faccio questo nella vita. Il mondo dello spettacolo era una cosa molto lontana da quello che si faceva prima nella mia famiglia. A 16 anni ho preso il brevetto da pilota di alianti”.